Úszás maszkban? – Így strandolunk idén nyáron

Aki szeretné, akár a patinás Szecska egyik kültéri medencéjében üldögélve fogadhatja be a mai futballélményt a létesítményben kihelyezett nagy kivetítőn keresztül. Cserébe a bejáratnál át kell esnie a szigorú beléptetési folyamaton, mikor a fürdő munkatársai alaposan szemügyre veszik a védettségi igazolványt, és ellenőrzik, hogy harmonizál-e vele az útlevél vagy a személyi igazolvány.

A kártyaszigor nem csak a városligeti Széchenyi Fürdőre, ugyanúgy a többi fővárosi fürdőre és strandra is vonatkozik, ahogy papucs nélkül sem lesz érdemes próbálkozni. Ugyanakkor a 18 év alatti és a beutalóval érkező vendégektől továbbra sem kérik a védettségi kártyát – tudta meg az Index Szűts Ildikótól, a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. (BGYH) vezérigazgatójától.

Strandok és fürdők Budapesten, ahová kizárólag érvényes védettségi igazolvány birtokában engednek be:

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda;

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda;

Lukács Gyógyfürdő és Uszoda;

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda;

Dandár Gyógyfürdő;

Palatinus Strandfürdő;

Paskál Gyógy- és Strandfürdő;

Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda;

Pesterzsébeti Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő;

Római Strandfürdő;

Pünkösdfürdői Strandfürdő (itt a nyitás várható időpontja: július 1.);

a Király Fürdő pedig továbbra is határozatlan ideig zárva tart.

Miután az akkor egyre terjedő koronavírus-járvány miatt tavaly november 11-én egységesen bezártak, idén április végétől folyamatosan újranyithattak a hazai fürdők is. Az első hetekben az óvatosság jegyében a vendégek egyedül a medence szélén, közvetlenül csobbanás előtt vehették le a maszkot, illetve akaszthatták a fogasra, mielőtt beléptek a korlátozott befogadóképességű szaunába.

Ezt a szabályt mára eltörölték, így a fürdők zárt tereiben, a kinti, füves területeken pedig pláne nem kell maszkot hordani.

Szűts Ildikó azt is elmondta, hogy a tavaly nyári létszámkorlátozás idén már nem él. Egyedül a békeidőben szokásos szabályozás, amely értelmes határt szab annak, hogy egyszerre hány vendéget tudnak fogadni a budapesti strandfürdők. A vendégek létszámát a fürdők munkatársai eszerint fogják idén nyáron számolni. Különösen az igazi kánikula-hétvégéken.

Ettől függetlenül ami az önfeledt pancsolás közben elfogyasztott két jéghideg sör/fagyi között továbbra is a koronavírus fenyegető jelenlétére emlékeztet majd bennünket, hogy a strandok, fürdők bejáratainál, valamint a büféknél ugyanúgy tartani kell majd a másfél méteres védőtávolságot.

Illetve a létesítmények munkatársai továbbra is a hivatalos hatósági előírások szerint intenzíven fertőtlenítik a korlátokat, a zuhanyzókat, valamint a mellékhelyiségeket.

Egyelőre a szaunák sem működnek teljes kapacitással, szűkített létszámban várják a perzselő melegben további forróságra vágyókat. Elsősorban a távolságtartás miatt. Ugyanakkor a BGYH vezérigazgatója ezen a ponton külön kiemeli: továbbra sem kell maszk a szaunában.

Az első hetekben inkább óvatosságot tapasztaltunk a vendégek részéről, ami abszolút érthető. Múlt hét szombaton, amikor szép napsütéses idő volt, már 1600-an voltak a Palatinuson, tegnap pedig 800-an fürödtek a Széchenyiben, ami mind azt mutatja, hogy elindult a forgalom. Hogy mennyire lódul meg, minden bizonnyal ezen a hétvégén fogjuk megtapasztalni, mert egyfelől június 15-én véget ért az iskola, másfelől az első igazi meleg, napsütéses nyári hétvége várható

– árulta el Szűts Ildikó.

A BGYH vezetője hozzáteszi, a teljes turizmus-vendéglátás szektorra jelenleg jellemző általános munkaerőhiányt ők kevésbé szenvedik meg, mert közel 850 kollégájuk munkahelyét tudták megőrizni az utóbbi hónapok zárvatartása ellenére is. Ettől függetlenül ők is folyamatosan keresnek, elsősorban úszómestert és takarító személyzetet.

Megszépült Balaton várja az idei strandszezont

A budapestiekkel szemben a balatoni strandokon nem kell bemutatni a védettséget igazoló kártyát, viszont a Balatoni Szövetség idén is arra kéri a Balatonnál nyaraló turistákat, hogy figyeljenek oda, és tartsák be a még élő járványügyi korlátozásokat. Részben a helyieket, illetve a többi turistát védve – mondta el Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára az Indexnek.

A korlátozások közül az egyik legfontosabb a távolságtartás, amit a balatoni strandokon, a tömegközlekedési eszközökön, a büfék előtti sorokban és az üzletekben továbbra is be kell tartani.

A maszkot a Balatonnál már csak az üzletekben, a helyi járatokon és az éttermek belső tereiben kérik, a strandokon, valamint a többi nyílt, szabadtéri területen legfeljebb ajánlott viselet.

Arra idén nyáron a Balatonon is lehet számítani, hogy egyszer csak kikerül a strand bejáratára a megtelt tábla, mert a budapesti fürdőkhöz hasonlóan itt is él az általános létszámkorlát. Fabacsovicsné Kovács Krisztina szerint ebből azért nem lesz probléma, mert a balatoni strandok többségén szép nagy zöldfelület van, ahol tartható lesz a távolságtartás is.

Idén sem lesz Balaton Sound Az már március közepén kiderült, hogy idén biztosan elmarad a régió, egyben az ország egyik legnagyobb fesztiválja, a Balaton Sound, viszont augusztus végén Zamárdiban megrendezik a Strand Fesztivált. A hagyományos balatonfüredi borhetekre is sor kerül, ahogy a kisebb, Balaton környéki boros gasztronómiai és kulturális rendezvényekre is. A tervek szerint pedig július utolsó napjára esik a Balaton-átúszás Révfülöp és Balatonboglár között, amelynek előnevezése már el is indult a héten. Sőt idén ismét lehet féltávot úszni, és újabban már SUP-pal is át lehet szelni a tavat.

„Érezhető a felszabadulás a Balatonnál, már mindenki nagyon várta a nyitást. A mögöttünk álló tragikus időszak és a munkaerőhiány ellenére jó a hangulat, és nagy a várakozás. A helyi vállalkozók közül sokan használták fel a járványidőszakot korszerűsítésre, felújításra, így nagyon sok hely várja megszépülve, felújítva a turistákat. Tavaly rövid, de nagyon jó szezont zárt a Balaton, reméljük, az időjárás idén jóval kegyesebb lesz hozzánk, és egy remek szezon kárpótolja azokat a vállalkozókat, akik túlélték a pandémiát, és most tényleg beleadnak apait-anyait”

– fogalmazta meg várakozásait a Balatoni Szövetség titkára.

A WHO fontos üzenete az Index olvasóinak

A WHO európai irodája a következő ajánlásokat fogalmazta meg az Indexnek, hogy mi mindent lesz érdemes betartani a biztonságos, vírusbiztos strandoláshoz.

A neves egészségügyi szervezet mindenekelőtt figyelmeztet, hiába a magas hazai átoltottság, és még annál is magasabb a szabadulási vágy, a koronavírus-járvány korántsem ért véget.

Sőt a mi régiónkból is terjednek a megnyugtatónak semmiképp nem nevezhető különböző koronavírus-variánsok, már Magyarországon is jelen van a most épp legagresszívebben terjedő, delta nevű mutáns.

Éppen ezért a WHO a következőket javasolja a nyárra:

hiába vagyunk szabadtéren nagyobb biztonságban, ha tehetjük, továbbra is tartsuk egymástól a legalább egyméteres védőtávolságot (ezalól persze továbbra is kivételt képeznek a velünk egy háztartásban élő személyek), mert mindez még mindig csökkenti az átfertőződés esélyét;

lehetőség szerint ugyanúgy kerüljük a zsúfolt helyeket, beleértve a a tömött strandokat, tengerpartokat;

ne lanyhuljon a higiénés kézmosási, valamint a maszkhasználati fegyelem sem;

a koronavírus továbbra is elsősorban zárt terekben, emberek között terjed, ezért ugyanúgy érdemes csökkenteni a kontaktok számát, és maradjunk óvatosak;

a WHO továbbra is javasolja a maszkhasználatot, különösen a zárt, belső terekben, kültéren pedig akkor is, ha valamilyen oknál fogva nem lehet tartani a legalább egyméteres távolságot;

továbbra is közös felelősségünk a járvány elleni védekezés és a szabályok betartása;

tartsuk észben, hogy egyelőre csak a társadalom egy része van biztonságban, hiszen egyelőre nincs mindenki beoltva a régióban, illetve nem szereztünk mindannyian teljes védettséget, mert sokan máig várnak a második oltásra, illetve az utána lévő 14 napos intervallumra, míg kialakul a teljes védettség;

ha be is vagyunk oltva, legyünk tekintettel egyelőre kiszolgáltatott embertársainkra, akár idősek, akár fiatalok vagyunk, a koronavírus ugyanúgy minden korosztályra veszélyes lehet.

(Borítókép: Látogatók úsznak a fővárosi Széchenyi fürdőben 2021. május 1-jén. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)