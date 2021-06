Ronaldo kólásüvegei mellett Rogán autópályái borzolták a kedélyeket

A héten Rogán Antalék egy sor információt megosztottak az autópálya-koncessziókról, az Országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést, és egy, a Fudant érintő törvényt is megszavazott. Minden második egészségügyi szakdolgozó a felmondást fontolgatja, Cristiano Ronaldo kólásüvegekkel babrált, az Index antitestmérésre ment, és azt is megtudtuk, mire kell odafigyelni, ha strandra megyünk. A forint jelentősen gyengült, ahogy a magyar tőzsde részvényindexe is esett. Heti összefoglaló.