Szerencsejáték: Magyarország Eb-győzelme népszerű kimenetel

A múlt heti volt a most zajló futball-Európa-bajnokság legsűrűbb, legtöbb mérkőzéssel bíró hete, és ez a sportfogadások forgalmán is éreztette a hatását. Olyannyira, hogy a Tippmixen és a Tippmixprón is megdőlt a napi és a heti forgalmi rekord. A 2020-as heti rekordokhoz képest közel húszszázalékos forgalomnövekedés volt tapasztalható.

– árulta el az Index kérdésére a Szerencsejáték Zrt.

Hozzáteszik, ugyan az online fogadás népszerűsége folyamatosan nő, a hagyományos Tippmix-fogadás egyelőre nagyobb forgalmat generál. Jelenleg hozzávetőlegesen kétharmad-egyharmad arányban oszlik meg a teljes sportfogadási forgalom a Tippmix és a Tippmixpro között.

A Tippmixprón kiemelkedően népszerűnek számít az élő fogadás, átlagosan a 60 százalékos forgalmi arányt is meghaladva. A Tippmixnél az arány 30 százalék környékén mozog.

Fogadunk a magyarok végső Eb-győzelmére

A szombati Magyarország–Franciaország-mérkőzés a meccs előtt megtett fogadásokat és az élőben leadott fogadásokat tekintve is minden idők legforgalmasabb eseménye lett a Tippmixen és a Tippmixprón egyaránt.

Voltak olyan fogadóink, akik a mérkőzés alakulását látva fogadtak élőben magyar győzelemre vagy döntetlenre, de olyanok is, akik a mérkőzés előrehaladtával a francia győzelemért járó növekvő nyereményszorzóval kalkuláltak inkább. A végső győztesre vonatkozó fogadások száma alapján Magyarország Eb-győzelme az egyik legnépszerűbb kimenetel. A listában jelenleg is a hatodik helyen áll a sorban, ötszázalékos tipparánnyal. A legtöbb fogadás Anglia végső sikerére érkezett eddig, de a legtöbb tétet Franciaország Eb-győzelmére tették fogadóink

– árulta el a Szerencsejáték Zrt.

A Tippmixen és a Tippmixprón fogadók nagy része jellemzően pár ezer forintos tétekkel játszik, a feltett tétek nagyságában viszonylag nagy a szórás.

Érdemes kiemelni, hogy az Európa-bajnokság múlt hét csütörtöki játéknapján a Dánia–Belgium-mérkőzés több mint 1,5 milliárd forint nyereményt hozott a Tippmixen és a Tippmixprón fogadóknak, de az ugyanazon a napon rendezett Hollandia–Ausztria és Ukrajna–Észak-Macedónia találkozóval is 1-1 milliárdot meghaladó össznyereményt könyvelhettek el a játékosok. Mármint nem a futballisták, hanem a teljesítményükre fogadók.