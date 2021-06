Megszólalt a siófoki arcfelismerő kamerák kínai beszállítója

Siófokon biztonsági fejlesztést hajtanak végre a Petőfi sétányon, ahol arcfelismerő kamerákat is felszerelnek – adta hírül két héttel ezelőtt a település polgármestere. Az arcfelismerő kamerák számtalan adatvédelmi anomáliákat vethetnek fel, hiszen akár azt is meg lehet velük figyelni, hogy egy adott személy hová jár templomba, orvoshoz, vagy akár egy tüntetés résztvevőit is azonosítani lehet velük.

Mint megírtuk, a város a kínai Dahua Technology technológiáját fogja telepíteni a jövő nyárig.

A cég most közleményt adott ki a Siófoki AI térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban, amelyben számos részletet igyekeznek tisztázni:

A Dahua Technology tőzsdén jegyzett magáncég, amely sem a kínai kormány tulajdonában, sem annak ellenőrzése alatt nem áll. A sajtóhírekben szereplő állítás, miszerint „Ez a társaság részt vett a kínai állam ujgurok elleni kampányában, az arcfelismerő rendszereiket használva a muszlim kisebbség erőszakos asszimilálására a nyugati Hszicsiang tartományban”, nem felel meg a valóságnak. A Dahua Technologynak nincs olyan terméke, amely bármely etnikai csoport ellen irányulna. A Dahua Technology mint gazdasági szereplő több mint 180 országban és régióban működik, mindenhol a helyi jogszabályok és rendelkezések betartásával. Így például a magyar piacon értékesített termékek CE-tanúsítvánnyal rendelkeznek és megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek. Ami az USA kormányának a céget érintő intézkedéseit illeti, egyrészt tiszteletben tartják az USA kormányának a jogát arra vonatkozóan, hogy az általa megfelelőnek tartott módon szabályozza a piacot, másrészt azonban határozottan tagadnak minden olyan állítást, amelyre a cég kereskedelmi tiltólistára való felvételét alapozták. A Dahua Technology nem jelent, és a múltban sem jelentett semmiféle fenyegetést az USA érdekeire. A kiberbiztonság az egész iparág közös kihívása. A Dahua Technology nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és az adatbiztonságnak. Megfelelve az irányadó jogszabályoknak és rendelkezéseknek, ideértve a GDPR-t, az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) irányelveit és az ETSI EN 303645 Kiberbiztonság a Fogyasztói Dolgok Internetéhez (Cyber Security for Consumer Internet of Things) címen ismert ajánlásait, a Dahua megkapta az IoT Adatvédelmi Terméktanúsítványt (Protected Privacy IoT Product Certification) és a TÜV Rheinland ETSI tanúsítványát, valamint a BSI ISO 27018 és ISO 27701 tanúsítványait, amelyek megerősítik, hogy a Dahua képes a személyes adatok megfelelő kezelésére, továbbá világszerte betartja az adatvédelmi rendelkezéseket.

A Dahua áll a nyílt és tényalapú kommunikáció elé – tették hozzá.