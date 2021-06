Az Amazon a legértékesebb márka

Idén is az Amazon áll a világ legértékesebb márkáinak az élén, harmadik éve foglalja el ezt a helyet – számolt be az MTI. A második legértékesebb márka továbbra is az Apple, 612 milliárd dollárral.

A tavalyi negyedik helyről idén a harmadikra jött fel a Google, amelynek márkaértéke negyvenkét százalékkal 458 milliárd dollárra emelkedett. Eközben a harmadik helyről a negyedikre csúszott vissza a Microsoft 410,27 milliárd dollár márkaértékkel, ami 26 százalék növekedés 2020-hoz viszonyítva.

A lista további hat helyezettje között van a kínai Tencent, amely két helyet javítva az ötödik helyre erősödött (204,93 milliárd dollár), és szintén két helyet javítva a hatodik a Facebook (226,74 milliárd dollár).

A hetedik az Alibaba (196,91 milliárd dollár), a nyolcadik pedig a Visa (191,285 milliárd dollár).

A tízes lista kilencedik helyezettje a McDonald’s (154,92 milliárd dollár), a tizedik pedig a MasterCard (112,88 milliárd dollár).

A százas listán a Tesla márkaértéke nőtt a legnagyobb mértékben, 275 százalékkal, negyvenhárom milliárd dollárra, ami a 47. helyre volt elég.