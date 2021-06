Cukornádból legózni, ez csak a kezdet

A LEGO 2025-ig kivezeti az egyszer használatos műanyagokat a csomagolásból, tíz éven belül pedig az építőelemeket is újrahasznosított műanyagból akarják gyártani. A LEGO Csoport fenntarthatóságért felelős alelnökével, Tim Brooksszal a „zöldítő program” mellet arról is beszélgettünk, honnan mennyi cukornádat és újrahasznosított műanyagot importál a vállalat, és hol találhatóak a szélerőműveik.

2018-ban volt egy ígérete a LEGO Csoportnak, hogy 2025-ig minden termék csomagolása újrahasznosíthatóvá válik, illetve 2030-ig a gyártásnál használt anyagok is fenntartható forrásból származzanak. Eltelt 3 év, hogy állnak a „zöldítéssel”?

2022-re szeretnénk eljutni oda, hogy a gyártásban már nem használunk egyszer használatos műanyagot, 2025-re pedig a csomagolásból szeretnénk kivenni az egyszer használható műanyagokat, és kizárólag újrahasznosított anyagokat akarunk használni. 2030-ig pedig magukat a kockákat is mind újrahasznosított anyagokból akarjuk gyártani. A termékek papírdobozában eddig műanyag zacskókban voltak az építőelemek, ezeket papírra kezdtük cserélni. Most is vannak olyan termékeink, amiket külön papírzacskóban árulunk, de ez egy komoly váltás. Kihívás lesz a papír strapabíró képessége, hogy miképp tudjuk tökéletesen lezárni, kényelmesebbé tenni a kicsomagolást, dolgozunk rajta.

Az építőelemek fenntarthatóvá tétele ennél jóval nagyobb kihívás 2030-ig. Biztonságosnak kell lennie, eközben viszont az összetétel is kritikus, hiszen nem fordulhat elő, hogy a fenntartható anyagból készült kockák ne legyenek összeilleszthetőek.

Ma előrukkoltak egy prototípussal, mit kell tudni róla?

Ez egy LEGO építőelem, amit újrahasznosított műanyagból gyártottunk le, igen, ez egy prototípus, de ez a jövő. 3 évig dolgozott rajta egy nagy csapat, több százféle műanyagtípuson kísérleteztek, míg megtalálták a megfelelőt. Egyelőre néhány ezer darabot gyártottunk belőle, de hamarosan naponta több milliót kell majd előállítanunk az új módszerrel. Az új technológia kialakítása nem egyszerű: az alapanyag tárolása más, nem mindegy, hogy a csöveken keresztül hogy jut el a helyére, elakad-e útközben, majd hogy kerül a fröccsöntőbe. 2015-ig 115 millió dollárt fordítottunk arra, hogy a LEGO-termékek fenntartható anyagból készüljenek, és ilyen anyagokba csomagoljuk őket, 2022-ig pedig elköltünk erre a célra még 400 milliót.

Milyen fenntartható anyagot használnak most a gyártásban?

A cukornádat, amely az alapja a bio-polietilénnek.

Ebből az anyagból több mint százféle LEGO növényt készítünk, fákat, leveleket, bokrokat. Persze van egy határa annak, hogy miket tudunk gyártani a cukornádból, nincs végtelen számú előállítható forma. A termékeink 40 százaléka már tartamaz olyan elemet, ami cukornádalapú.

Honnan jön a „zöld” alapanyag?

A papírt megpróbáljuk az adott gyárhoz legközelebb eső térségből beszerezni, hogy ne legyen hosszú az ellátási lánc. A cukornádat Brazíliából vásároljuk, az újrahasznosítható műanyagot, vagyis a polietilén-tereftalátot (PET) pedig az Egyesült Államokból.

Mekkora mennyiségű műanyagra van szüksége a LEGO Csoportnak évente?

Tavaly valahol 5 ezer és 10 ezer tonna közötti mennyiséget kellett vennünk.

Ahhoz, hogy újrahasznosítható anyagokból készüljenek az elemek, a csomagolás, át kell szabniuk a gyártást is, nem?

De, első körben a csomagolóüzemeket kellett átalakítani, ahogy a tárolást is. Világszerte több száz csomagolósorunk van, amiket át kell alakítani, így a nyíregyházi gyárban is. A gyártást az újrahasznosított anyagok behozásával nem kell mindenhol átszervezni, de lesz olyan részleg, ahol igen.

Mivel folytatják a fenntartható projektet?

A fenntartható csomagolás, termelés mellett el akarjuk érni, hogy csökkenjen a LEGO dobozok mérete. Ezzel is lehet kímélni a környezetet, és a szállításban is könnyebbséget jelent. És persze mielőbb szeretnénk, ha újrahasznosítható anyagból készülnének az elemeink. Ehhez fel kell mérni, hogyan, honnan tudjuk beszerezni a szükséges alapanyagokat.

Az EU az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében fejkvótát kér a tagállamoktól, s ez az ipari szereplőket, így önöket is érinti. Milyen mértékben?

Nézze, mi arra törekszünk, hogy a jogalkotás előtt járjunk ebben a kérdésben, élére akarunk állni ennek az ügynek. Olyannyira komolyan vesszük, hogy 2022-re mi már szén-dioxid-mentesre terveztük a működésünket. Csaknem egymilliárd dollárból építettünk szélerőműveket a német és az angol partoknál, kiterjedt napelemparkokat telepítünk – például a nyíregyházi gyárunk mellett is. A többi között ezek adják a LEGO üzemeknek az energiát.

(Borítókép: LEGO csoport)