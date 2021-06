Pozsony után Budapesttel is megállapodna az Airbnb

Júliustól a most megkötött megállapodás értelmében az Airbnb szedi be a pozsonyi turisztikai szállásadót, és azt közvetlenül Pozsony városába utalja át a házigazdák nevében – adta hírül közleményében a platform. A társaság és a Pozsony városa között létrejött megállapodás az első ilyen jellegű együttműködés a V4-ek országcsoportban, ugyanakkor világszerte ehhez hasonló megállapodások keretében eddig már több mint 3,4 milliárd dollárt utalt át helyi önkormányzatok részére, ami közel egymilliárd dollárral több, mint 2020 szeptemberében. Az idén kezdték meg például Rotterdamban, illetve Wiesbadenben is a turisztikai adók továbbítását a városvezetésnek.

A társaság közleménye idézi Monika Debnárová, a Pozsonyi Városháza és a Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagját, aki szerint a megállapodás évi 600 ezer eurós bevételt hozhat a városnak. Úgy látta, hogy emellett segíthet a város turizmusában kiegyenlítettebb piaci feltételeket teremteni.

"Az Airbnb együttműködik a szabályozó testületekkel és turisztikai szervezetekkel a felelős és fenntartható turizmus előmozdításának érdekében, a helyi családok támogatásáért és a közép- és kelet-európai gazdaság fellendítéséért. Különösképpen örülünk a Pozsonnyal való együttműködésnek, mivel ez az első ilyen jellegű partnerségünk a Visegrádi Csoportban. Jó partnere szeretnénk lenni a városoknak, és szeretnénk ilyen megállapodást Budapestre és Prágára is kiterjeszteni, illetve tovább támogatni a turizmus fellendülését a világjárvány után" mondta Vladimir Beroun, azAirbnb, CEE & CIS, Public Policy Managere.