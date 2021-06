Új rektor a Budapesti Corvinus Egyetemen

Takáts Elődöt nevezték ki a Budapesti Corvinus Egyetem rektorává, megbízatása augusztus 1-jén lép életbe, közölte a felsőoktatási intézmény a távirati irodával. A közleményben méltatták az intézményt hat éve vezető Lánczi András munkáját, akinek megbízatása június 30-án véget ér. Azt írták: mind gazdaságilag, mind szakmailag stabilizálta az egyetemet, és sikeresen előkészítette a Corvinust az új működési formára történő átállásra.





Takáts Előd kinevezését az egyetem szenátusának támogatása után a fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriuma kezdeményezte. Az új rektornak Áder János köztársasági elnök június 24-én adta át megbízatását.

Takáts Előd úgy fogalmazott: középtávon olyan képzést, olyan kutatási teljesítményt szeretne felmutatni, amely kiállja az összehasonlítást nemcsak a közép-európai versenytársainkkal, hanem a világ bármely gazdasági képzést nyújtó egyetemével.

Takáts Előd 1999-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, pénzügy-gazdaságpolitika szakirányon, majd tőzsdei szakvizsgát tett, 2004-ben a Princeton University-n MA-, majd 2006-ban PhD-fokozatot szerzett közgazdaságtudományból. Dolgozott az Európai Központi Bank, a Magyar Nemzeti Bank és a Federal Reserve Bank of New York kutatójaként, majd a Nemzetközi Valutaalapnál. 2009 óta a bázeli székhelyű Bank for International Settlements közgazdásza, majd vezető közgazdásza, 2018-tól a London School of Economics and Political Science vendégelőadója. 2019-től a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára, az idén egyetemi tanárrá nevezték ki. A pénzügyek, a makroökonómia és a monetáris politika közös területein folytat kutatásokat, legújabb kutatási területei a demográfia és a klímaváltozás közgazdaságtana.