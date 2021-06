Az emberek többsége otthonról akar dolgozni

A magyar munkavállalók több mint kétharmada dolgozott otthonról az elmúlt évben, és többségüknek annyira bejött a home office, hogy a jövőben is szívesen végezné munkáját otthonról vagy hibrid megoldásban – derült ki egy felmérésből, amelyből többek közt azt is megtudhattuk, hogy a férfiaknak vagy a nőknek jött be jobban a home office.