Nagyvállalatokat támogat az állam

A magyar gazdaság akkor erős, ha építhet nagyvállalatai versenyképességére, mondta Varga Mihály.

A pénzügyminiszter a Nagyvállalati beruházási támogatási programban három céggel, a Bis Hungary Kft.-vel Videoton Elektronikai Kft.-vel és a Hajdu-Alu Zrt.-vel írt alá szerződést, amelynek révén 2,3 milliárd forint fejlesztés valósul meg 940 millió forint támogatással.

Varga Mihály jelezte: az elmúlt időszakban több jelentés is megerősítette, hogy a magyar gazdaság újraindítása sikeresen megkezdődött, hamarabb, mint Európa más országaiban. Úgy fogalmazott: „Beruházás, munkahelyek teremtése, növekedés, végül a tartós egyensúly elérése – ez a helyes sorrend a gazdaság újraindításakor”. A pénzügyminiszter úgy vélte: a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a hazai ipar megerősítése, a technológia fejlesztése jó irány, tudósított a távirati iroda.

A tárcavezető utalt arra, hogy a nagyvállalati beruházási támogatás a járvány miatti leállások idején is folytatódott, munkahelyek tízezreinek megtartását, több ezer új munkahely létrehozását segítette. Arról is beszélt, hogy a magyarországi nagyvállalatok jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez, hozzáadott értékben 48 százalék, beruházásban 40 százalék, foglalkoztatásban 26 százalék a részesedésük, és fontos szerepet töltenek be az adott térség gazdaságában.