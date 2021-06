Karácsony Gergely elárulta, miért ment Berlinbe

Karácsony Gergely hosszú Facebook-posztban tisztázta, miért utazott Berlinbe. A főpolgármester pénteken csupán annyit írt, hogy „Berlin calling”, szombaton viszont már beszédesebb volt.

Az alábbi politikusokkal találkozott péntek este:

Karácsony Gergely a posztban azt írta, a megbeszéléseken szóba került

a magyar választások tisztasága, és nemcsak a Fidesz érdekeire szabott választási törvény miatt, hanem azon kínai és orosz beavatkozási kísérletek miatt is, amelyek a most folyó német választási kampányban is tetten érhetőek. Biztosítottam tárgyalópartnereimet, hogy a kormányváltás erői ezen a választáson minden választókörzetben képviseltetik magukat és készek vagyunk az önkormányzati választáshoz hasonlóan alternatív szavazatszámlálási rendszer kiépítésére is.