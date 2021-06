Horvátországi nyaralást tervez? Mutatjuk, mire figyeljen

18 az országok száma, ahol magyar állampolgárként most épp szabadon nyaralhatunk, mert elfogadják a magyar védettségi kártyát. Az Index most azt gyűjtötte össze, hogy a szomszédos országokba, plusz a közeli és népszerű Csehországba most épp milyen feltételekkel utazhatunk. Mivel Ausztriával egyelőre nem született kölcsönös megállapodás, ha oda utaznánk, akkor például le kellene fordíttatnunk a teszteredményeinket és a Szputnyik oltást sem fogadják el. Ugyanakkor a többi szomszédos országnál is találunk érdekességeket, például Ukrajna a szabad beutazás ellenére is kéri a koronavírus gyógyítására is kiterjedő egészségügyi biztosítást.

Maszk, védettségi kártya – Horvátország

Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy június 17. óta bármiféle korlátozás nélkül, szabadon utazhatunk Magyarországról Horvátországba. Nem kell karanténba vonulni, ahogy a negatív koronavírusteszt-eredményt és a védettséget igazoló kártyát sem kell lobogtatni.

Amire egyedül szükségünk lesz a határátkeléshez, egy érvényes személyi igazolvány, vagy annak hiányában az útlevelünk. Ezek lehetnek akár ideiglenesek is, a lényeg, hogy érvényesek legyenek. A jogosítvánnyal viszont jobb, ha nem próbálkozunk, mert az hivatalosan nem minősül útiokmánynak.

A magyarok, akik közvetlenül olyan uniós országból érkeznek Horvátországba, amely, mint Magyarország, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtól szintén zöld besorolást kapott, és kiindulásukat hitelt érdemlően igazolni tudják, számukra szintén korlátozásmentes a beutazás.

Ettől függetlenül a biztonság kedvéért vigyük magunkkal nyaralni a védettségi kártyánkat, valamint az oltásainkról szóló igazolásainkat is, akárcsak a lakcímkártyánkat

– figyelmeztet a hazai konzuli szolgálat. Erre egyfelől a folyamatosan változó járványügyi helyzet és a gyakran módosuló jogszabályok miatt lehet szükség, másfelől a szabályok rendészeti végrehajtásában, tehát a határátkelők pontos gyakorlatának letisztulásában egyelőre előfordulhat átmeneti időszak.

Ha a magyar állampolgár nem zöld besorolású, európai uniós, illetve ha unión kívüli országból kíván belépni Horvátországba, a rájuk vonatkozó pontos szabályokról a konzuli szolgálat honlapján érdemes tájékozódni.

A repülővel történő utazás szintén egy külön történet, amelynek feltételeit szintén a konzuli szolgálat holnapján találják az érdeklődők.

A horvátországi nyaralás előtt azzal szintén érdemes számolni, hogy sok esetben a légitársaságok, az utazási irodák, továbbá a személyszállítást szervező cégek is hozhatnak szabályokat, amelyek szigorúbb feltételeket szabnak az állami szervek által előírt beutazás feltételeinél.

Kiskorúak és fiatalkorúak horvátországi beutazásához hivatalosan nincs szükség a törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatára. A horvát határrendészeti szervek ettől függetlenül továbbra is ellenőrzik, vizsgálják, hogy a kiskorú nem utazik-e a törvényes képviselő akarata ellenére.

A konzuli szolgálat mégis azt javasolja, ha például a nagyszülők, a rokonok vagy a barátok viszik el a gyermekünket nyaralni Horvátországba, mellékeljünk hozzá meghatalmazást, szülői hozzájáruló nyilatkozatot, amit például ide kattintva lehet letölteni.

Horvátországból a kiutazást sem korlátozzák, feltéve, ha ezúttal is nálunk vannak az érvényes úti okmányaink. Karanténra, tesztre, a védettség és az oltás igazolására ekkor sem lesz szükségünk.

Ahol Horvátországban kötelező maszkviselésre kell számítani:

a tömegközlekedési eszközökön;

az üzletekben;

a bankokban;

a postákon;

az egészségügyi ellátóhelyeken;

az oktatási intézmények épületeiben;

a szolgáltatást nyújtó vállalkozások irodáiban;

a hivatali ügyintézésnél;

valamint azokon a helyszíneken, ahol nem lehet a másfél méteres távolságot betartani.

Ugyanakkor az éttermek és egyéb vendéglátó egységek használata jelenleg nincs oltási igazoláshoz kötve.

Amennyiben a horvátországi nyaralás közben tapasztaljuk magunkon a koronavírus tüneteit, erről kötelesek vagyunk a értesíteni a szállásadónkat, akárcsak a területileg illetékes járványügyi szakembert.

Biztosítás, védettségi kártya – Ukrajna

Június 11-től a magyar állampolgárok korlátozás, például teszt vagy karantén nélkül léphetnek be Ukrajnába. Feltéve, ha rendelkeznek a hazai hatóságok által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal. Függetlenül az oltás típusától. Ahogy természetesen ugyanúgy kell az útlevél is.

Ugyanakkor bennünket magyarokat is csak akkor engednek be Ukrajnába, ha van a koronavírus gyógyítására is kiterjedő egészségügyi biztosításunk. Ezen belül is olyat kell kötnünk, amit vagy

Ukrajnában bejegyzett biztosító cég állított ki;

külföldi biztosító, amely rendelkezik ukrajnai képviselettel;

szintén külföldi biztosító, amelynek szerződéses alapon van ukrajnai partnere.

Védettségi igazolvány hiányában is beutazhatunk Ukrajnába, viszont értelemszerűen jóval szigorúbb feltételekkel, mint 72 óránál nem régebbi mintavétel utáni negatív PCR-teszt, igazolás az utazás céljáról, biztosítás vagy akár 14 napos karantén. A pontos feltételek ezen a konzuli oldalon.

PCR- és antigén teszt, német igazolás – Ausztria

A Magyarországról Ausztriába történő utazás feltételei azok után, hogy Ausztriával egyelőre nem született kölcsönös beutazási megállapodás:

48 órán belüli antigén vagy 72 órán belüli PCR-tesztről szóló orvosi igazolás;

vagy orvosi igazolás arról, hogy az utazó hat hónapon belül átesett a koronavíruson, mindez három hónapon belüli antitest teszttel is igazolható;

vagy igazolás arról, hogy az utazót Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm vagy Sinovac vakcinával oltották az alábbiak szerint: az első oltás utáni 22 naptól kezdődően, összesen három hónapig; a második oltástól kezdődően, ameddig az első oltástól 9 hónap nem telt el; egy dózisú oltóanyagoknál a beadástól számított 9 hónapig; egy oltás megtörténtétől (9 hónapig), amennyiben annak beadása előtt legalább 21 nappal a beoltottnak pozitív PCR tesztje vagy az oltás előtt pozitív antitest tesztje volt.

Ráadásul az említett valamennyi tényt letölthető angol vagy német nyelvű formanyomtatvánnyal kell igazolni, praktikusan úgy, hogy ezeket kitöltetjük az orvosunkkal.

Legalább az utazási regisztrációs kötelezettség június 10-én megszűnt azok számára, akik a már említett igazolások valamelyikével lépnek be Ausztriába. Illetve karanténkötelezettség sincs.

Fontos tudni, hogy a tesztkötelezettséget a belépéstől számított 24 órán belül pótolhatjuk, ehhez a határátlépésnél az osztrák hatóságok kérhetik a tesztelési időpontfoglalás bemutatását. Ebben az esetben az előzetes regisztrációs szabály továbbra is fennáll, amelyhez szintén ki kell tölteni egy formanyomtatványt.

A nem egyedül utazó, tíz év alatti gyerekekre nem vonatkozik a tesztelési kötelesség. A 10 és 18 év közötti – nem oltott és nem gyógyult – gyermekek, akik oltottsági vagy gyógyultsági igazolással beutazó felnőtt kíséretében utaznak be, nekik viszont be kell mutatniuk a tesztjüket.

Jelen pillanatban a magyar védettségi kártyát nem fogadják el Ausztriában, nem megyünk vele semmire, ha például helyi szolgáltatásokat szeretnénk igénybe venni.

Akik jelenleg munkavállalás miatt, valamint tanulmányi és családi célból ingáznak Ausztriába, tőlük hetente egy negatív teszt bemutatását kérik az osztrák hatóságok.

Regisztráció, 21 napos védettség – Szlovákia

Szlovákiába magyar állampolgárként jelenleg korlátozás, azaz teszt- és karanténkötelezettség nélkül léphetünk be. Amit mindenképpen vigyünk magunkkal, mert a beengedés feltétele:

az eredeti, magyar hatóságok által kiállított védettségi igazolványunk;

az oltóanyag típusát és az oltásaink dátumait rögzítő igazolásunk;

Illetve a Szlovákiába utazás előtt, legkésőbb a határon mindenképpen regisztrálunk kell ezen a honlapon.

Védettségi igazolvánnyal és az oltási igazolással a kézben mindazokat a szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe vehetjük a velünk utazó gyermekeinkkel együtt, mint azok, akik szlovák oltási igazolással rendelkeznek. Szlovákia az összes itthon használt oltóanyagot ugyanúgy elfogadja.

Karantén-kötelezettség nélkül léphetnek Szlovákiába, akik:

két dózisú oltásnál már megkapták az első oltást, amelytől eltelt legalább 21 nap, de nem több mint 90 nap;

két dózisú oltás estében megkapták a második oltást, és az első oltás beadásának időpontjától eltelt legalább 21 nap, azonban nem több mint 12 hónap;

egy dózisú oltás esetében megkapták az oltást, amelytől eltelt legalább 21 nap, de nem több mint 12 hónap;

korábban átestek a fertőzésen, de a kigyógyulást követő 180 napban megkapták valamelyik védőoltás első adagját, amelynek időpontjától eltelt legalább 21 nap, de nem több mint 12 hónap.

Védettségi igazolvány, PCR-teszt – Szerbia

Szerbiába csak védettségi igazolvány kell 18 éves kor felett, az itt sem szempont, hogy milyen oltóanyagot kaptunk. Az egyedüli megkötés, hogy a magyar állampolgárok, akik azért kapták a védettségi igazolványt, mert korábban igazoltan átestek a koronavíruson, kizárólag Magyarországról utazhatnak be PCR-teszt nélkül Szerbiába. Az országon 12 órán belül átutazó személyeknek viszont nem kell PCR-teszt.

Védettségi kártya, 5 nap otthon – Szlovénia

Május 1-től magyar állampolgárként 15 évet be nem töltött gyermekünkkel korlátozás, teszt és karantén nélkül léphetünk be Szlovéniába, amennyiben rendelkezünk védettségi igazolvánnyal. Nélküle akkor léphetünk be karanténmentesen Szlovéniába, ha igazoljuk, hogy a belépés előtt megszakítás nélkül legalább öt napon keresztül zöld listán szereplő országban, azaz többek között Magyarországon tartózkodtunk.

Vörös, sárga, zöld zónák – Románia

Magyar állampolgár Magyarország területéről korlátozás és regisztráció nélkül beléphet Romániába. A védettségi kártyát sem kérik hozzá. Más országból történő beutazásnál pedig az adott ország zónabesorolásának megfelelő korlátozások érvényesek. Az érvényes zóna besorolást hetente felülvizsgálják, majd az eredményt változás esetén közzéteszik. A vörös, sárga, zöld zónák országainak felsorolása itt található.

Azt mindenképpen érdemes tudni, hogy a szolgáltatások igénybevételénél a magyar védettségi igazolványt Romániában nem fogadják el, így amivel Romániába utazóként bonyolódik az életünk:

a beoltott személy a teljes oltási folyamat befejezését követő 10. napot követően korlátozásmentesen beutazhat, függetlenül a kiinduló ország zónabesorolásától;

az oltás tényét az eljárást elvégző egészségügyi intézmény igazolása kell tartalmazza angol, vagy román nyelven – ennek hiányában a határon kérhetik az igazolás fordításának bemutatását is;

az alkalmazott oltóanyagra vonatkozóan nincs megkötés.

A beoltott személlyel utazó, oltást nem kapott gyermekekre vonatkozóan nincs külön szabályozás.

Negatív teszteredmény, oltási igazolás – Csehország

A magyar állampolgárok ugyanolyan feltételekkel utazhatnak Csehországba, mint a pandémia előtti időszakban. Regisztrálni sem kell, ugyanakkor a cseh hatóságok felhívják a turisták figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatások igénybevételének feltétele a negatív teszteredmény vagy az oltási igazolás.

Tipikusan ilyenek az éttermek és a szálláshelyek, amelyek függetlenül az oltás típusától elfogadják a magyar védettségi kártyát, a következő feltételekkel:

két dózisú oltásnál a belépés az első oltást követő 22. naptól lehetséges, és az országban tartózkodást három hónapig engedik;

két dózisú oltásnál, ha már a második oltás felvétele is megtörtént, az országban való tartózkodás az első oltás dátumától számított 9 hónapig lehetséges;

egy dózisú oltás esetén a belépés az oltást követő 22. naptól lehetséges, és az országban való tartózkodás 9 hónapig megengedett;

fenitek hiányában 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 24 óránál nem régebbi antigén tesztre van szükség a belépéshez, karantén és újabb teszt helyben ekkor nem kell;

a 18 év alatti gyermekek számára a fent említett helyekre való belépéshez teszt szükséges., vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 24 óránál nem régebbi antigén teszt.

Bárhová is tervezünk utazni, indulás előtt mindenképpen érdemes felkeresni a konzuli szolgálat honlapján az adott országra vonatkozó friss szabályokat.

