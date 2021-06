Orbán Viktor kedden találkozott Eduard Heger szlovák miniszterelnökkel, és az eseményt követő sajtótájékoztatón sok egyéb mellett az építőanyagárak emelkedéséről is beszélt, és megígérte, hogy a kormány még a héten lépni fog az ügyben.

Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója június 10-én egy építőipari konferencián lengette be, hogy a kormány nem fogja tétlenül nézni az elszálló építőanyagárakat, és azt, hogy a külföldi gyártók visszaélnek az erőfölényükkel.

Harcba kell indulni a külföldi építőanyag-gyártó cégek ellen

– mondta akkor Nagy, a Gazdasági Versenyhivatal pedig bő egy hétre rá létrehozott egy vizsgálócsoportot, hogy megnézze, mitől emelkedtek az egekbe az anyagárak. Ugyan a külföldi kitettség, a kapacitáshiány és a járvány miatti szállítási problémák is hozzájárultak a folyamathoz, de a GVH több gyanús esetet is talált már, és a többit is szeretné felderíteni.

Orbán Viktor kedden azt mondta, igazságtalannak tartja, hogy miközben a kormány január 1-je óta 3 milliós lakástámogatással segíti a családokat a felújításhoz, a pénz egy jelentős részét el is viszi az anyagár.

Morális értelemben is bánt, amit látok. A sok esetben a 100 százalékot is meghaladó áremelkedéssel ezt a 3 milliós támogatás egy részét rögtön át is szivattyúzzák az építőipari alapanyagokat gyártó cégekhez. Ez elfogadhatatlan, intézkedésekre lesz szükség, amiket szeretném, ha a a kormány már ezen a héten megtárgyalna

– közölte a miniszterelnök, vagyis a kormány elég hamar „megnyitja” az ígért frontot az építőanyag-gyártók ellen.

Az Index több cikkben, interjúban is foglalkozott az anyagár-emelkedéssel, itt, itt és itt lehet megtalálni őket.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Eduard Heger szlovák kormányfő sajtótájékoztatót tart tárgyalásuk után a Karmelita kolostorban 2021. június 29-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI )