Van, aminek jól jött a hőség

Folyamatosan szedik a dinnyét a Békés megyei földeken. Egy őstermelő szerint a szezon közepén napi 600-800 mázsa dinnyét szednek le, amit aztán a boltokba szállítanak – számolt be a Tv2 hírműsora, a Tények.

Idén nagyjából két hetet csúszott a dinnyeszüret, viszont az utóbbi időszak meleg időjárása úgy tűnik, kedvezett a gyümölcsnek. Egy őstermelő elmondta: még a szüretelés elején járnak, de ha beindul a gépesítés, akár 600-800 mázsa dinnyét is képesek lehetnek beszállítani.

A vásárlók közül sokan keresik már most is a magyar dinnyét, de csak kevés helyen lehet kapni a boltokban. Van, aki úgy gondolja: most még korai a jó magyar dinnye, inkább kivár a beszerzéssel.

A szezon elején 459 forint körül mozog egy kiló magyar dinnye ára. Szakértők szerint ez valamivel magasabb, mint egy éve. Ugyanakkor hozzáteszik: ahogy nagyobb mennyiségben érik be a gyümölcs, árcsökkenésre lehet számítani.