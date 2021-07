A digitális térbe kerül életünk nagy része, és ezt a koronavírus-járvány csak felgyorsította: a szolgáltatások igénybevétele nagy arányban már virtuális térben történik, ahogy a vásárlások legnagyobb része is – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke az Egy új kor hajnalán - Pénz a 21. században című, a digitális jegybankpénzről szóló tanulmánykötet bemutatóján. Szerinte a digitalizáció felforgatja a pénzügyi rendszert és kihívások elé állítja a piac minden szereplőjét, a jegybankokat és a nemzeti fizetőeszközöket is. A hagyományos pénzrendszerrel szemben a piacra újonnan belépő globális technológiai vállalatok jelentenek alternatívát, amelyek saját digitális fizetőeszközökkel a nemzeti valuták „digitális versenytársait” hozhatják létre. A pénz digitalizációjának kihívásaira a jegybankoknak is válaszolniuk kell – jelentette ki.

Az ügyvezető szerint a digitális jegybankpénzben több előremutató lehetőség is rejlik:

a fenntartható fejlődéshez kulcskérdésnek nevezte a technológia és a pénz fúziójának megértését és használatát.

Szerinte a technológia fejlődése, valamint a geopolitikai változások – amelyek már az 1980-as években elkezdődtek és az elmúlt években gyorsultak fel igazán Ázsia és Kína előretörésével – a pénzrendszerben is erős nyomokat hagyott. Bigtech cégek tűntek fel a láthatáron, „az információ az új nyersanyag” – már évek óta ez a meghatározó a világban. Ugyanis a bigtech megkezdték saját fizetési rendszereik fejlesztéséit, amin keresztül kihívások elé állították a meglévő pénzrendszert – fogalmazott az ügyvezető. Szerinte

a jegybankoknak vissza kell szerezniük kezdeményező szerepüket.

Ebben a folyamatban az MNB első lépése a fent már említett tanulmánykötet megjelentetése, amely azt taglalja, hogy milyen kihívásokat hoz és milyen lehetőségeket teremt ez az új korszak, valamint összegzi a digitális jegybankpénzhez kapcsolódó elméleti megfontolásokat, a legfontosabb gyakorlati kérdéseket. Virág Barnabás biztos benne, hogy „a technológia és a pénz fúziója kiemelten fontos és meghat pillérré válik minden gazdaság esetében”.

A magyar jegybanknak az a célja, hogy „az élen járó és innováló jegybankok közé” tartozzon. A következő időszak az ügyvezető szerint erről fog szólni: aki itt sikereket ér el, az a gazdaságot fenntartható pályán tarthatja – tette hozzá. „Az idő mindenkit sürget, nem lehet tovább hezitálni” – fogalmazott Virág Barnabás.