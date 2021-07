Sokszor már az igazgató takarít a hotelekben

Egyelőre nagy a bizalmatlanság a szállodaiparral szemben, hiányoznak a vendégek, nincs elég szakács és takarítószemélyzet sem − mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az InfoRádiónak.

A szövetség elnöke szerint ennek ellenére a budapesti szállodák mindent megtesznek azért, hogy minimalizálják a veszteségeket. Vidéken más a helyzet, mert a nyár kedvez a vidéki turizmusnak, emellett pedig nagyon sokan választanak külföldi célországot a nyaralásukhoz.

A magyar lakosság nagy többsége nem a fővárosban él ugyan, de hosszú évtizedek tendenciája már, hogy a belföldi turizmus 75-80 százalékát a budapestiek adják, amin változtatni kellene, de ez nem megy egyik percről a másikra

− vélekedett Flesch Tamás, és elmondta: ha sikerülne megduplázni a budapesti forgalmat, az is csupán húsz százalékot jelentene, ami nem elég a fővárosi szállodák életben tartásához. A külföldiek nélkül Budapest nem kalkulálható turisztikai szempontból − tette hozzá.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint egyelőre reménytelen, hogy a tengerentúlról is érkezzenek turisták az országba, így továbbra is az európai turistákra számít az ipar. Mint mondta, elindulhatna valami Pesten, és ha nem is az, ami 2019-ben volt, de legalább egy olyan dolog, amivel a költségeket fedezni lehet.

Flesch Tamás kitért arra is, hogy nagy a munkaerőhiány a szakmában.

Sokszor már az igazgatók vagy az értékesítők takarítanak, és szakácsok sincsenek. Nagyon sok fiatal elhagyta a szakmát, reméljük, csak ideiglenesen, miután bizalmatlanság van a szakmával kapcsolatban, amit vissza kell majd szerezni. Mindez azonban csak úgy lehetséges, ha tényleg stabilizálódik a helyzet, nem lesznek lezárások, nem lesznek újabb hullámok, és mindenki el tudja hinni, hogy ez a szakma megint ugyanolyan szép lesz, mint amilyen volt 2019 előtt

− fogalmazott a szövetség elnöke.