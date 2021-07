A Törley kimarad az orosz–francia pezsgőháborúból

Oroszországban átszabják a bolti pezsgőárusítás fogalmát – számolt be róla a hét elején a Reuters. Először az orosz parlament elfogadta, majd múlt pénteken Vlagyimir Putyin elnök is aláírta a törvényt, mely előírja, miképp legyenek (újra)címkézve bizonyos pezsgők. Ha a palackba orosz gyártmányú italt töltöttek, az üveg elejére felkerülhet a sampanszkoje, vagyis a pezsgő felirat, ha külföldről érkezik a szállítmány, akkor csak a hátulján díszeleghet a sparkling wine.

Az orosz cél kristálytiszta: helyzetbe hozni a helyi termelőket. A törvény elfogadásának hírére az egyik jelentős orosz gyártó részvényei rögvest elindultak felfelé a tőzsdén. Ráadásul az oroszok akciója láncreakciót is elindíthat: a Reutersnek egy neves francia borász, Michel Drappier most pénteken arról beszélt, a lépés új ötleteket adhat más országoknak is.

Az argentin vagy mondjuk a koreai pezsgőspalackokra is ki lehetne írni a helyiek nyelvén, hogy champagne, és a sor folytatható. Ez nekünk, a francia gyártók számára nagy veszélyt rejt. Az orosz törvénymódosítással csak átverik a fogyasztókat, hisz ki tudja, hogy ezek után valódi pezsgőt vagy valami mást adnak el nekik. Akik most megtámadták a champagne jelölést, csalók, huligánok, akiket csak a profit érdekel

– magyarázta Drappier, akinek a családja 1808 óta foglalkozik borászattal, és akinek a termékei az Élysée-palota, vagyis a francia elnök asztalán is helyet kapnak.

Természetesen a francia pezsgőipar ugrott először a döntésre, s az egyik szakszervezet arra szólította fel a tagjait, hogy állítsák meg az Oroszország felé tartó szállítmányokat. Nem babra megy a játék, évi több millió palack pezsgőről van szó. Ők ellentmondanak az oroszoknak, hisz a champagne név védett 120 országban, miért ne lehetne továbbra is használni bárhol?

A francia kereskedelmi miniszter, Franck Riester szóban kiállt a francia pezsgőgyártók mellett, ahogy a francia Pezsgőbizottság vezetése is, kérdés, ez mennyiben változtat a helyzeten. Az Európai Bizottság nyilatkozata sem okoz egyelőre földindulást, szóvivőjük, Miriam Garcia Ferrer azt mondta, ellenzik az orosz törvényt, és ha kell, fellépnek ellene. A Veuve Clicquot és Dom Perignon pezsgőket gyártó francia Moët Hennessy viszont már közölte, hogy nem kötözködnek az oroszokkal, átcímkézik a termékeiket, és szállítanak.

Mennek a Törley kamionjai

Magyarországon a Törley számít az első számú pezsgőgyártónak, és külföldre is sokat szállít, honlapja szerint a készlet több mint egyharmadát, vagyis 7 millió palacknál is többet. 2017-ben ezt a számot Kovács György, a Törley ügyvezetője 7,5-8 millió palackra tette. A szállítmányok legnagyobb hányada Skandináviába, Kanadába és a Baltikumba megy, a Törley, Hungaria, Chapel Hill és BB márkákat értékesítik külföldön.

Észtországban az egy főre eső Törley-fogyasztás magasabb, mint a magyar, a kanadai Quebec tartományban pedig a Hungaria Grande Cuvée Brut a piacvezető pezsgő.

A Törley Oroszországba is szállít, így megkerestük az exportosztály vezetőjét, Baló Zoltánt, aki válaszolt a kérdésünkre.

Több kamionnyi árut adunk el évente Oroszországba. A Törley exportját nem érinti a sampanszkoje megjelölés miatt kirobbant ügy

– reagált tömören az Indexnek.

Tudomásunk szerint az Oroszországba szállított palackokon egy korábbi francia szabályozás miatt a Champagne borvidék termelőin kívül egyetlen más európai uniós termelő sem használhatja már a sampanszkoje feliratot, így a főcímkén a sparkling wine olvasható, ami a pezsgőt jelöli. Ennek az orosz fordítása az igrisztoje vino, ez szerepel tehát a főcímkén.

Az Oroszországba tartó magyar pezsgőszállítmányok tehát nem állnak le a fenti törvénymódosítás miatt. A Törley az Excellence termékcsaládba tartozó chardonnay-t, pinot noir-t és a sárga muskotályt viszi az orosz piacra.

(Borítókép: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images Hungary)