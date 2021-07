Ez tudható most a magyar Hollywoodról

Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. megerősítette az Indexnek, hogy valóban egy modern, gigantikus méretű filmstúdió-komplexum megvalósításán dolgoznak. Mindezt amerikai szakemberek bevonásával. A cég azt is elárulta, hogy

A lehetséges helyszínek kiválasztásánál szóba került Budakalász, ám ennél többet nem árult el a vállalat.

Péterffy Gábor, Budakalász polgármesteri kabinetének vezetője már készséggel válaszolt kérdéseinkre, akitől megtudtuk, hogy idén április elején indult a folyamat, a Market Zrt. ekkor kereste meg először a filmstúdió építésének ötletével az önkormányzatot. A beruházó által prezentált tervek szerint egy látványában mindenképpen erősen meghatározó épületegyüttesről lenne szó, nyolcemeletes, 24-26 méter magas, 120-150 méter hosszú és 60 méter széles objektumokkal.

A filmstúdiót Budakalász külterületére tervezik, a Duna-part, az M0-s autópálya, a 11-es út és a Lupaszigeti út közti, jelenleg 26 hektáros szántóterületre, amely a Gyógynövénykutató Intézetből kivált ingatlanos cég, a GYNK Ingatlan Zrt. tulajdona. A Market ebből legalább 16 hektárt építene be. A szóban forgó területre egyelőre nem rendelkezik építési jogokkal, ám van rá felhatalmazása, ezt megadhatja az önkormányzat.

Egyelőre azért is nyitott kérdés, hogy valóban megépülhet-e nálunk a filmstúdió, és megkapja-e a szükséges engedélyeket a budakalászi önkormányzattól, mert már most érezhető, hogy a projekt erősen megosztja a helyieket. Van, aki támogatja, más viszont egyáltalán nem, ami nem csoda, hiszen valóban nem egy könnyen eldönthető kérdésről van szó. Ezért is igyekszünk minden elérhető információt messzemenőkig a lakosság rendelkezésére bocsátani