Már most több milliárd forintnyi kárt okoztak a heves viharok

Az elmúlt hetekben tapasztalt nagyobb viharokat követően a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) körülbelül 48 órán belül ki is adta gyorsbecslését a hozzájuk beérkezett viharkárok mértékéről. Legutóbb múlt hétfőn jártak el így, akkor azt közölték, hogy már hétfő délelőtt is másfél milliárd forint fölé emelkedett a várható számla. Azóta frissebbel nem is jelentkezett a szövetség, hiszen megszaporodtak a nagyobb viharok Magyarországon. A következő ilyen összesítés várhatóan augusztus elején érkezik – a júliusi adatokkal.

Ugyanis az a biztosítók tapasztalata, hogy

a nagyobb nyári viharok után a tényleges károk mértéke, illetve a kárbejelentések száma akár háromszor-négyszer magasabb is lehet az első napok becslésénél.

Az elmúlt egy-két hétvége nagyobb viharainak kifizetései valószínűséggel meghaladják majd az idei május-augusztusi viharszezon első két hónapjának teljes összegét (2,1 milliárd forint) – és ezek az összegek csak a lakásbiztosításokhoz kötődnek, a mezőgazdasági, vagy épp az ipari károk ebben nincsenek is benne.

Nagyobb viharok után mindig megugrik az érdeklődés

Tapasztalataink szerint a nagyobb viharok után mindig van egy kisebb megugrás a biztosítások iránt, ugyanakkor a lakásbiztosítások piacán már nem nagyon lehet számítani jelentősebb bővülésre, hiszen az ingatlanok 72-73 százaléka rendelkezik biztosítással, de az érdeklődés ilyenkor valóban megnő – mondta az Indexnek Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője.

Felhívta a figyelmet, hogy aki rendelkezik biztosítással, az is mindig tegyen meg minden óvintézkedést, hogy ne merülhessen fel súlyos gondatlanság: például a nyílászárókat be kell csukni. Van olyan biztosító is, amely külön kiértesíti az ügyfeleit, ha nagyobb vihar várható, hogy tegye meg ezeket a szükséges óvintézkedéseket.

Ha mégis megtörténne a baj, akkor az ügyfelek megteszik a kárbejelentéseket, megbecsülik a kárértéket, a biztosítók pedig ezek alapján elkülönítenek a kárigényekre egy összeget. Lambert Gábor elmondta, hogy általában az alacsonyabb összegű károkat a biztosítók szinte azonnal megtérítik, ha megfelelő bizonyítékokkal – például fényképekkel – küldte be a kárigényét az ügyfél.

A viharkárokat egyébként valamennyi lakossági vagyonbiztosítás fedezi

a MABISZ tájékoztatása szerint, hiszen mindegyiknek az alapját képezik a tűz- és elemi károk összefoglaló néven említhető kockázatok, úgy mint például a tűz, robbanás, villámcsapás, szélvihar, felhőszakadás, jégeső, árvíz, földrengés és így tovább. Az elemi károk kockázatait fedező alapbiztosítások pedig már havi néhány ezer forintért elérhetőek.

Nem csak a házak, lakások vannak veszélyben, ugyanis a jégverés a gépjárművekben is komoly károkat tud okozni. A kárigényhez ugyanakkor nem elegendő a kötelező biztosítás, a szélvédő betörésekor vagy a karosszéria megrongálódása esetén azok számíthatnak kártérítésre, akik rendelkeznek casco-biztosítással – ami azonban csak minden ötödik-hatodik gépjármű esetében áll fenn.

(Borítókép: Belvíz Nagyatádon a Szabadság utcában 2018. március 8-án. Fotó: Varga György / MTI)