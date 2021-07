Dől a pénz a koronavírus teszteléséből, Mészáros Lőrinc is szakított 30 milliót

A koronavírus tesztelése nem olcsó mulatság, egy-egy tesztért akár 10-30 ezer forintot is elkérhetnek. Ez azt is jelenti, hogy akik ezzel foglalkoznak, rengeteg pénzt tehetnek zsebre. Így van ezzel a 2020 nyarán bejegyzett Smart Hospital Kft. is, amely Smart Covid Center néven működik – hívja fel a figyelmet az mfor.hu.

A cég honlapjáról kiderül, hogy a Smart Hospital Kft. és a Fájdalom Ambulancia – amelyben Mészáros Lőrincnek 24,7 százalékos részesedése van – konzorciumban létrehozta a koronavírus-tesztelési szolgáltatását.

A Smart Hospital Kft. tavaly július óta 2020 végéig 2,7 milliárd forint árbevételt, egyúttal 786 millió forint profitot produkált, amelyből Gelencsér János – hévízi fideszes önkormányzati képviselő –, Horváth Ákos és Tamási András, a három tulajdonos 700 millió forintot kivett osztalékként.

A Fájdalom Ambulancia pedig az előző évi árbevételét 363 millióról 1,8 milliárd forintra növelte, míg a 4,3 milliós profit 238 millió forintra ugrott 2020-ban, amelyből 124,02 millió forint osztalékot fizettek ki – vagyis Mészáros Lőrinc a tulajdonrésze alapján 30,6 millió forintot tehetett zsebre.