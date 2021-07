Több mint 10 ezren kaptak eddig otthonfelújítási támogatást

Már több mint húszezer család vette igénybe az otthonfelújítási támogatást, amelyet több mint 10 500 család meg is kapott. A folyósított támogatások összege a 17 milliárd forintot is meghaladta – jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán.

A miniszter bejegyzésében emlékeztetett: azoknak a legalább egy gyermeket nevelő családoknak nyújt segítséget a januárban elindított program, akik már rendelkeznek saját otthonnal, azt pedig korszerűsíteni szeretnék.

Az otthonfelújítási támogatás azoknak segít, akik jobb körülmények között szeretnék nevelni gyermekeiket

– mondta az államtitkár a videóban.