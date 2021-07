Milliárdos veszteségeket szenvedtek Gerendai Károly érdekeltségei a járvány miatt

Gerendai Károly a koronavírus járványon legalább egymilliárdot vesztett – írja a Népszava. A Sziget-alapítóként ismert üzletember körül mára vagy két tucat tagból álló céghálózat alakult ki. Szavai szerint ennek fő oka, hogy mindig társakkal alapít egy-egy vállalkozást a közös elképzelésekre, amelyek sikere így jobban követhető.

A Lupa-tavi strandberuházás tavaly a 2019-eshez közeli, mintegy hatszázmilliós árbevétel mellett alig csökkenő, 11 milliós nyereséget termelt.

A Ráday utcai Michelin-csillagos, tavaly óta zárva tartó Costes 34 milliós árbevétel mellett ötvenmilliós veszteséget mutatott ki. Igaz, 244 milliós bevétel mellett a válság előtti év is 33 milliós veszteséget hozott. A szintén Michelin-csillagos Costes Downtown idén júniusig húzta. Ám nemrég szeptemberig itt is lehúzták a rolót. Ennek cége tavaly 284 milliós bevétel mellett 207 milliós veszteséget szenvedett el, miközben még 2019-ben is csak nullszaldó körül egyensúlyoztak.

A listáról nem maradhat le a Sziget sem, amelynek zrt.-jét Gerendai Károly és szervezőtársa, Takács Gábor közös cége, a Szigerta Invest a fesztiválszervező-többség négy évvel ezelőtti eladása óta változatlanul 22,9 százalékban jegyzi. A vállalat tavaly 172 milliós bevétel mellett 1,44 milliárdos veszteséget szenvedett el, ami nem csoda, hiszen egyik rendezvényüket, így a Sziget mellett a Voltot és a Balaton Soundot sem tartották meg.

Az üzletember elmondása szerint érdekeltségei a működőképesség fenntartása érdekében több mint kétmilliárdnyi hitelt is felvettek. Bár ebből másfél milliárd a Szigethez folyt be, más vállalkozásai is több százmilliós külső hitelre szorulnak. Ezeket főképp az OTP és a Takarékbank adta.