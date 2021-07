Nyolcadik sebességbe kapcsolt a Tesla

Remekül sikerült a Tesla második negyedéve, a társaság rekordot döntött gyakorlatilag minden fontosabb pénzügyi soron. Soha nem volt még ilyen magas a gyártás és az értékesítés, csúcson az árbevétel, az üzemi eredmény és az adózott eredmény is.

A második negyedévben több mint 206 ezer darab autót gyártott le a Tesla, ezek közül csaknem 2400 darab volt Model S/X, valamint mintegy 204 ezer darab Model 3/Y gurult le a futószalagról. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 151 százalékos növekedésnek felel meg – írja a Portfolio.

A negyedévben a Tesla árbevétele a tavalyi év azonos időszakához képest 98 százalékkal, mintegy 12 milliárd dollárra nőtt. Ez 15 százalékkal magasabb az előző negyedévben elért 10,4 milliárd dollárhoz képest.

A Refinitiv elemzői konszenzusa alapján a Wall Street 11,3 milliárd dolláros árbevételre számított, vagyis a Tesla teljesítménye mintegy 6 százalékkal felülmúlta a várakozásokat.

A társaság most nem értékesített egyetlen bitcoint sem, de erre nem is lett volna szüksége, hiszen így is rekordnyereséget ért el a cég, sőt, még a környezetvédelmi kreditek értékesítése nélkül is bőven maradt volna profit. Rossz hír azonban, hogy a Tesla Semi gyártása jövőre csúszik.