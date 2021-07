Céget alapított Pécelen Nikola Gruevszki, a hazájában korrupció miatt kiszabott börtönbüntetés elől Magyarországra menekülő volt észak-macedón miniszterelnök.

A 24.hu úgy tudja, a Nikola Gruevszki alapította I.C.I.C. Kft.-t július 15-én jegyezték be. Az elítélt exkormányfő egyben a cég ügyvezetői pozícióját is betölti. Főtevékenysége üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás, de sok mást is megjelöltek a porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelemtől a vagyonkezelésen keresztül a konferenciaszervezésig.

Érdekesség, hogy bár minden jel szerint Magyarországon él, Nikola Gruevszki tartózkodási helyeként Szkopjét jelölték meg,

ami elég furcsa annak fényében, hogy hazájában inkább rács mögött szeretnék látni az üzletemberré avanzsált, bukott politikust. Kézbesítési megbízottnak Hornyik Katalin belvárosi ügyvédet jegyezték be a cégiratokba.

A 2006 és 2016 között regnáló, Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló Nikola Gruevszkit 2018 októberében ítélték Észak-Macedóniában két év letöltendő börtönbüntetésre, miután kiderült, hogy állami pénzen (átszámítva körülbelül 190 millió forintért) vásároltatott egy páncélozott autót saját magának. Emellett öt másik ügyben is eljárást indítottak ellene, pénzmosással és törvénytelen ingatlanvásárlással is vádolják, de kiderült az is, hogy miniszterelnöksége idején az észak-macedón titkosszolgálat tömegesen hallgatott le észak-macedón állampolgárokat, köztük Nikola Gruevszki politikai ellenfeleit. Állítólag az ország minden századik lakója a célkeresztbe kerülhetett, mintegy 20 ezer ember lehetett érintett az illegális megfigyelésekben.

Az első ítélet után Nikola Gruevszki szedte is a sátorfáját és meg sem állt egészen Magyarországig, ahol menedékjogot kapott. Hazája ugyan kiadatásáért folyamodott, ám az Orbán-kormány megtagadta ezt. Korábbi hivatalos válaszok szerint a volt kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek ad tanácsokat a Nyugat-Balkánt érintő ügyekben.

A ljubljanai Ifimes intézet emlékeztet, hogy Nikola Gruevszki magyarországi menedékjoga idén októberben lejár, tekintve, hogy azt háromévente felül kell vizsgálni. Persze meg is hosszabbíthatják a státuszt, ami a cégalapítás fényében sem lenne különösebben meglepő. Ugyanakkor az is felmerült, hogy a volt miniszterelnök esetleg a jövőben még vissza akar térni megbuktatni ellenfeleit Észak-Macedóniában.