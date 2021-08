Matolcsy György: A forint gazdagságot hozott

Az MNB elnöke a Magyar Nemzet oldalán közölte írásában fejtegette azt ,hogy milyen előnyei vannak a forintnak az euróval szemben. Többek közt azt írta, hogy szerinte a forinttal jobban lehetett kezelni a 2020/2021-es válságot, mint az euróval, így Magyarország kisebb mértékű gazdasági visszaesést szenvedett el 2020-ban, mint az eurózóna, és a válság során is közeledett fejlettségben az EU-átlaghoz.

A magyar pénzügyi rendszer az MNB önálló pénzpolitikája révén olyan célzott eszközöket használt a válság kezelésére, amire az eurózóna nem volt képes

– állítja Matolcsy, hozzátéve, hogy a fő válságkezelési eszköz a pénzmennyiség bővítése volt.

A jegybank elnöke ennél még eggyel tovább lépett, és azt is állította, hogy a 2007/2009-es is csak a forintra épülő gazdaságpolitikával lehetett eredményesen kezelni, az euróval nem. Továbbá szerinte a „2013 utáni növekedési, majd felzárkózási fordulat” is a forintra épült.

Matolcsy György szerint az euró első két évtizede több kudarcot hozott, mint sikert.

Az első 20 év csak Németország és Hollandia számára hozott nyereséget, az összes többi tagállamnak veszteséget, a déliek számára pedig történelmi mértékű veszteséget – írta Matolcsy, hozzátéve, hogy az eurót bevezetőknél jobban teljesítettek az eurózónán kívüli európai versenytársak.

„Gazdaságtörténeti tény, hogy az eurózóna mindegyik tagállama még euró nélkül érte el a csatlakozáskor meglévő fejlettségi szintjét, tehát így lett fejlett és gazdag. Nem az euró hozott gazdagságot, hanem a nemzeti fizetőeszköz" – írta az MNB elnöke.

Ezek miatt érdemes nagyra értékelnünk a forintot és keresni az euró átvételének biztonságos, tehát sikert ígérő időpontját.

– összegez írása végén Matolcsy György.