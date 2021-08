Bővült az álláskeresőt alkalmazók adókedvezménye

A szociális hozzájárulási adó kedvezmény a korábbi hat hónap helyett már három hónap munkanélküliség után is jár, az intézkedés 30 milliárd forintot hagy a vállalkozói szektorban.

Újabb segítség lehet a koronavírus-válság miatt bajbajutottaknak, hogy idén az év végéig létrejött munkaviszonyra sokkal kedvezőbb adóügyi szabályok vonatkoznak - jelentette ki a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Róbert szerint a munkaerőpiacra lépők után ugyanis már akkor is jár adókedvezmény, ha a foglalkoztatás kezdő hónapja előtti fél évben valakinek három hónapig nem volt munkája.

Közölte: a vállalkozás összességében 17 százalék közterhet spórol meg. Az így felvett munkavállaló után (a minimálbérig) két éven keresztül se szociális hozzájárulási adót, se szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni. A foglalkoztatás harmadik évében is jár a kedvezmény, ami a szociális hozzájárulási adó fele alól mentesíti a munkáltatót.

Az adókedvezmény igénybevétele ráadásul rendkívül egyszerű, nem jár bürokratikus teherrel

- mondta Izer Norbert. Hozzátette: az adóhivatalnak a munkavállaló bejelentésére vonatkozó adatok a rendelkezésére állnak, ami alapján a foglalkoztatás kezdetét követő hónap 10-ig a hatóság igazolja, hogy jár a kedvezmény, így az igénybevétel lényegében automatikusan történik.

A hármas hatású intézkedéssel nemcsak a vállalkozások, hanem a munkavállalók és az egész nemzetgazdaság is nyerhet - emelte ki Izer Norbert. A mellett, hogy az adókönnyítés egy fontos eleme a gazdaság újraindításának és Magyarország versenyképességének, további javításában is jelentős szerepe lehet, a vállalkozások 30 milliárd forintnyi adót spórolhatnak meg, és a munkájukat elvesztők is hamarabb kerülnek vissza a munkaerőpiacra - részletezte az államtitkár.

A koronavírus-válság ellenére folytatódó adócsökkentésekre is kitért Izer Norbert. Az Országgyűlés már tavasszal megszavazott egy lényeges, munkajövedelmeket érintő adókönnyítést, amely szerint 2022. július elsején újabb két százalékponttal csökken a munka közterhe. Megszűnik a másfél százalékos szakképzési hozzájárulás, emellett pedig fél százalékponttal mérséklődik a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási adó - idézte fel az államtitkár.

A munkaerőpiacon hátrányosabb helyzetben lévők foglalkoztatását segítő adókedvezmények mellett öt és fél év alatt csaknem a felére csökkent a munka közterhe, ami 2016. decemberében még 28,5 százalék volt, az jövő nyártól már csak 15 százalék lesz - összegezte Izer Norbert.