Sok családnál még mindig feleslegesen nagy az élelmiszertartalék Magyarországon, nagyjából a famíliák ötöde arra számít, hogy nem tudják a lejárati időn belül elfogyasztani a termékeket, ami több mint kétszerese az első hullám idején tapasztalt mennyiségnek – derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felméréséből.

Csaknem kétezren vettek részt a Nébih, a Debreceni Egyetem GTK Marketing és Kereskedelem Intézet, valamint a TÉT Platform Egyesület második közös reprezentatív kutatásában 2021 májusában. A felmérés arra világított rá, hogy

az emberek alkalmazkodtak a járványhoz, és részben tanultak az egyes hullámok tapasztalataiból az élelmiszervásárlási és élelmiszerfogyasztási szokásaikban.

Egyértelműen látható, hogy első hullám idején tapasztalt sokkhatás elmúlt, ugyanakkor az emberek többsége továbbra is elővigyázatos maradt.

Idén májusban 1910-en töltötték ki a Nébih weboldalán a második karanténkutatást, ami azt mutatta, hogy a harmadik hullámban a vásárlók már gyakrabban mentek boltba, de ez még mindig messze elmaradt a járvány előtti időszaktól, emellett továbbra is dinamikusan nőtt az élelmiszert online vásárlók aránya. Termékválasztáskor továbbra is az íz és a minőség a legfontosabb, viszont a szempontok között előtérbe került az egészségre gyakorolt hatás is.

A kutatás adatai azt erősítik meg, hogy sok családban még mindig feleslegesen nagy az élelmiszertartalék. Ez a háztartások 20 százalékát érinti, nekik az a félelmük, hogy nem tudják a lejárati időn belül elfogyasztani a termékeket. Ez több mint kétszerese az első hullám idején tapasztalt adatnak.

A tudatosan megtervezett élelmiszertartalék hasznos lehet, ehhez a Nébih élelmiszertartalékolási útmutatón keresztül nyújt segítséget.

A válaszadók számos pozitívumról is hírt adtak, például arról, hogy a járványügyi helyzetben

csökkent a háztartásukban elpazarolt élelmiszer mennyisége, mivel jóval több idejük volt a háztartásra, az otthoni főzésre, étkezésre.

Ezzel szemben a kitöltők több mint fele úgy tapasztalta, hogy csomagolási hulladékból több keletkezett, mint a járványt megelőzően.

Nem túl biztató, hogy

a járvány első és harmadik hulláma között majdnem kétszer annyian híztak, mint ahányan fogytak

A magyar lakosság testtömege átlagosan további 30 dekával gyarapodott tavaly tavasz óta. Mindezek ellenére a táplálkozás területén pozitív tendenciák is tapasztalhatók: tíz válaszadóból három egészségesebben igyekszik táplálkozni, elkezdett figyelni a kalóriabevitelre, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelésére. Szintén pozitívum, hogy

a lakosság továbbra is nagyobb figyelmet fordít az otthoni élelmiszerbiztonságra, mint a járványt megelőzően.