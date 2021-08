Nem járt jól a járvánnyal az AstraZeneca, kivonulhatnak a vakcinapiacról

Elképzelhető, hogy kivonul a vakcinapiacról vagy felfüggeszti az önköltségi áron történő értékesítést az AstraZeneca, mivel a koronavírus elleni vakcinájukkal finoman szólva sem arattak osztatlan sikert – írja elemzésében a Moneyweek nevű pénzügyi portál.

Az AstraZeneca nemrég számolt be arról, hogy 1,2 milliárd dolláros nettó nyereséget könyveltek el az év első felében. Ez elsőre jónak hangzik ugyan, de annak fényében, hogy a Pfizer az év végéig várhatóan 33,5 millárdos, a Moderna pedig 19,2 milliárdos nettó nyereséget fog elkönyvelni a várakozások szerint, nem számít kiemelkedő eredménynek. Ráadásul mindkét cég esetében arra lehet számítani, hogy még a jövő évben (vagy ha a járvány huzamosabb ideig velünk marad: években) is jelentős bevételeket fognak elkönyvelni.

Önköltségi ár, peres ügyek

A cég alacsony bevételét az magyarázza, hogy a legtöbb esetben önköltségi áron, a másik két oltóanyag töredékéért értékesítették a vakcinájukat. Ráadásul a bevételek egy része lehet, hogy ki is folyik majd a markukból. Az Európai Unió ugyanis már be is perelte a céget amiatt, hogy nem sikerült időben leszállítaniuk a vállalt mennyiséget.

A pert ugyan elsőfokon elvesztette az Európai Bizottság, de nem lehetetlen, hogy mások is erre az útra lépnek, mivel az AstraZeneca más országok felé sem tudja teljesíteni vállalásait (A Politico szerint az EU-val még mindig tárgyalnak az AstraZeneca képviselői, vagyis az az ügy sem tekinthető még lezártnak, pláne hogy a bírósági ítélet szerint szeptemberig további vakcinákat kellene leszállítaniuk).

A harmadik világ veszíthet rajta

Viszont ha az AstraZeneca úgy dönt, hogy – a fentiek fényében – mostantól kezdve nem önköltségi áron adják el a vakcinát, akkor az a harmadik világ országainak rossz hír lehet, mivel ők leginkább épp ehhez a vakcinához tudnak hozzájutni.

Önzetlen megmentés helyett arculatvesztés

A cég helyzetét tovább rontja, hogy némi arculat- és presztízsveszteséget könyvelhettek el a vakcinájuk miatt. Ezt nemcsak a szállítási késedelmek magyarázzák, hanem az is, hogy az AstraZeneca-oltás utáni trombózisos esetek miatt megkérdőjeleződött a vakcina megbízhatósága és napjainkban a fejlett államok már rendre elajándékozzák vagy eladják a megmaradt AstraZeneca-oltóanyagot.

Bár az Egyesült Királyságban, valamint néhány államban – ahol az alacsony ár miatt főként az ő vakcinájukkal oltanak – erősödött a cég pozíciója, sok helyről – például az Európai Unióból – valószínűleg nem sok megrendelést fognak látni a közeljövőben.