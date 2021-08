Egyre szigorúbb korlátozásokat vezet be Kína a delta-variáns rohamos terjedése miatt. Mostanra több nagyvárosban azonosították az egyik legagresszívebb mutánst, az állami média pedig már úgy beszél a vuhani helyzetről, hogy a járvány kitörése idején nem volt ilyen rossz a helyzet. Az új járványhullámot nagy valószínűséggel megsínyli a kínai gazdaság, a vírus terjedésének megfékezésére hozott szigorú lezárásokra, tesztelésre és kontaktkutatásra alapuló megelőző intézkedések visszavethetik a gazdasági növekedést és csapást mérhetnek a kínai tőzsdére.

Mégis, a legnagyobb vesztes a világgazdaság lehet.

A CNBC amerikai hírtelevízió által megkérdezett David Roche elemző szerint a legtöbb piaci szereplő úgy gondolja, hogy a gazdaság helyreállása egyúttal a járványügyi-korlátozások feloldását eredményezi.

Nos, nem ez a recept Kínában, méghozzá jó okkal. Így a világpiacnak is bele kell nyugodnia, hogy a járványnak igenis vannak gazdasági következményei, nemcsak Kínában, hanem globálisan is

– fogalmazott a gazdasági szakember.

Más szakemberek azonban aggályosnak tartják a vörös óriás zéró toleranciára épülő irányelvét, vagyis azt, hogy a hatóságok meghozzák a szükséges lépéseket a cél szentesíti alapon annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban megfékezzék a terjedési láncolatot. Ugyanakkor ennek mellékhatásaként a korlátozásokkal arányosan könyvel el veszteségeket a gazdaság. Ugyan az eredeti vuhani vírus esetében ez a gyakorlat hatásos volt, és a kínai társadalom elsőként térhetett vissza a normális kerékvágásba és a medencés bulikba.

Csakhogy a delta-variáns jóval szívósabb, így meggyűlhet vele Peking baja, annak ellenére is, hogy jelentős az ország több mint egymilliárdos népességének átoltottsága is – igaz, a saját, belföldi előállítású vakcináikkal. Ha pedig nem sikerül megfékezni a vírust, búcsút inthetünk Kína 8,8 százalékos GDP-növekedésének.

Ezzel párhuzamosan pedig a világgazdasági növekedésnek is.

Roche szerint a széleskörű lezárások Kínában a termelésre is hatással lesznek, és egyúttal a globális ellátási láncra is. A korábbiakhoz hasonlóan a világkereskedelem is megsínyli, hiszen emelkedhet egyes termékek ára, szállítási díjuk, ami pedig világszinten fokozhatja a máris szokatlanul erős inflációs nyomást.

Pedig eddig egészen jól állt az idei kínai gazdasági növekedés: 2021 első negyedévében 7,9 százalékos GDP-növekedést mértek. Az új járványhullám miatt azonban ez az érték akár 2-3 százalékra zuhanhat vissza a harmadik negyedévben, hosszú távon pedig 5-6 százalékra állhat be.

Roche hangsúlyozza: Kína éppen a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítási fázisából jön ki, a jövőben pedig a hosszútávra tervezett, moderált gazdasági növekedéssel kell számolni, ami messze nem az az érték, amit a világ megszokott.

Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben a külföldi befektetők profitálhatnak a kínai cégek teljesítményéből. Peking júliusban határozott arról, hogy az amerikai értéktőzsdére igyekvő vállalatokat szigorúbb ellenőrzés alá vonja, ami csökkentette a befektetési kedvet, illetve a dolláráramlást a kínai vállalatokba.

(Borítókép: Sanghaj. Fotó: Aly Song / Reuters)