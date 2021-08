Az Örsön egyedül nem képes rendet tenni a BKK

Ugyan nem alapfeladata – az ugyanis szigorúan véve a közösségi közlekedés szervezése és működtetése –, azonban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) már korábban vállalta, hogy ügyfelei komfort- és biztonságérzetének növelése érdekében összehangolt köztisztasági és közbiztonsági akciókat szervez a BRFK az érintett kerületi rendőrkapitányságok, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., illetve a Máltai Szeretetszolgálat és a Menhely Alapítvány közreműködésével – derült ki a BKK Indexnek adott válaszából.

Idén az Örs vezér terén, a Boráros téren, illetve a Déli pályaudvarnál tartottak kéthetes tisztasági és megerősített rendőri jelenléttel járó ellenőrzési akciókat, júniusban pedig a labdarúgó-Európa-bajnokság kiemelt helyszínein (a Keleti pályaudvar és a Puskás Ferenc Stadion metróállomás környezetében), valamint a városligeti szurkolói zóna mellett.

A következő helyszín augusztus 16-án a Margit híd budai hídfőjénél lesz

– közölte a társaság. Ennek keretében egyrészt az FKF nagygépei vasárnap éjjel, illetve augusztus 16-án, hétfőn kora reggel megtisztítják a területet és az aluljárót. A rendőrség fokozottabb jelenléte és ellenőrzési tevékenysége mellett kiemelt figyelmet fordítanak a krízishelyzetben lévők, illetve a hajléktalan személyek ellátására is az akcióban részt vevő civil szervezetek. A kezdeményezéshez a BRFK, a FÖRI, az FKF, a Menhely Alapítvány és várhatóan a MÁV–HÉV is csatlakozik – hívta fel a figyelmet a BKK.

A BKK szerint – a lehetőségeihez mérten – mindent megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei számára elérhetővé, biztonságossá és komfortossá tegye a közlekedést, amit meglátásuk szerint az eddigi köztisztasági és közbiztonsági akciók kedvező fogadtatása is igazol.

Az Örs vezér terén megjelenő problémát azonban a BKK által kezdeményezett összefogás nem képes megszüntetni, ehhez ennél jóval átfogóbb, a BKK lehetőségeit meghaladó intézkedésekre volna szükség

– hangsúlyozta az Indexnek a társaság. A lapunk által az elmúlt napokban közzétett olvasói észrevételekre reagálva közölték azt is, hogy a FÖRI és a BRFK tovább fokozta az ellenőrzést a téren és a tér közelében, beleértve a metrómegállókat, illetve egyes BKK-járatokat is.

Beszámoltak arról is, hogy az FKF munkatársai két műszakban takarítják kézzel az aluljárókat, és emellett naponta egyszer géppel is megtisztítják a padlót. A tér felszínén a takarítást és a hulladékgyűjtő edények ürítését hétköznap napi kettő, hétvégén napi egy alkalommal végzik. Ezenfelül a lakossági igényekre is reagálva heti egy alkalommal nedves, környezetbarát technológiával, koncentrált fertőtlenítő takarítás keretében tisztítja az FKF az aluljáró területét.

Fontos megemlíteni, hogy Budapest tisztán tartása többszereplős feladat, ebben a fővárosi önkormányzat és cégei mellett az egyes kerületi önkormányzatoknak, az ingatlanok előtti járdák takarításában pedig a vonatkozó jogszabály alapján az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek is komoly feladatuk és felelősségük van. Ugyancsak felelősségük van egyes kereskedelmi vállalkozásoknak is, hiszen az üzletek és éttermek környékén a hulladékgyűjtők kihelyezése, valamint a hulladék elszállítása az üzletek feladata – hívta fel a figyelmet a BKK.