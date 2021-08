A harmadik oltásra már nem lehet időpontot foglalni Budapesten

A lakosság egy része nagyon motivált a harmadik oltás felvételében, mert megértették, hogy ennek a negyedik járványhullám megelőzésében ennek rendkívüli jelentősége van – mondta legújabb, a közösségi médiában közzétett videójában Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Arra nem tért ki, hogy azért van szükség a harmadik oltásra, mert sok idős ember szervezetében nem termelődött a vírus elleni védettséghez szükséges mennyiségű ellenanyag a második oltás után sem. A lakosság egyébként annyira átérzi ennek fontosságát, hogy Budapesten elfogytak az antitesttermelést felpörgető oltásra szóló időpontok.

A miniszter szerint fontos lenne a 12–18 év közötti korosztály mintegy 580 ezer tagjának minél szélesebb körű oltása is, mivel a gyerekek nemcsak vírushordozóként veszélyeztetik a védettséggel nem rendelkezőket, de azért is, mert az Indiában azonosított, de már Magyarországon is terjedő delta-variáns világszerte egyre több esetben okoz ebben a körben is súlyos lefolyású, akár kórházi kezelést igénylő megbetegedést. Kásler Miklós közölte: eddig a korosztály 33 százaléka kapta meg az oltását, de további jó alkalmat jelent majd a vakcinázásukra az iskolakezdés elé időzített központi oltási kampány is.

Az Életközelben elnevezésű sorozata legújabb epizódjában a miniszter reagált Szél Bernadett eheti bejegyzésére is, amelyben az ellenzéki képviselőnő kitartóan próbálta megtudni, hogy pontosan milyen kutatási eredmények születtek eddig az EMMI által elrendelt vakcinahatásossági vizsgálatokban.

Kásler Miklós amellett, hogy többször is kifogásolta a képviselőnő által megfogalmazottak hangnemét, hangsúlyozta azt is, hogy Szél Bernadett nem érthet az orvosi kutatások etikai vonatkozásaihoz. Kijelentette, hogy az általa elrendelt „kétkarú vizsgálat” eredményeit a kormány folyamatosan figyelembe vette és veszi a járványvédelmi intézkedések meghatározásakor, ám a nagyközönség majd csak akkor ismerheti meg őket, ha a lektorált, opponált eredmények egy neves orvosi szaklapban is megjelennek.

A tárcavezető ígéretet tett rá, hogy az adatokat nyilvánosságra hozzák, amint a tudományetikai feltételek adottak lesznek rá. Mint mondta, a vizsgálatsorozat egyik része azzal kapcsolatos, hogy a 2021. január 22. és június 10. között a két vakcinával beoltott magyarok fertőzöttségi és halálozási adatait elemezték. Ennek alapján a miniszter állítja, hogy mind az öt Magyarországon beadható vakcina 85–90 százalékban megelőzte a fertőzés kialakulását.

A halálozások megelőzésében pedig, ismételten mondom, 90 százalék fölötti volt az eredményesség, minden vakcinánál, beleértve a keleti vakcinákat is. Az idős korosztályban is ez volt a jellemző a keleti és a nyugati vakcinákra is

– jelentette ki Kásler Miklós. Beszélt arról is, hogy ebben az időszakban 14 ezer magyar halt meg a koronavírus fertőzés miatt, vagy azzal összefüggésben, de a széleskörű vakcinakínálat miatt tízezer ember életét sikerült megmenteni, ebből 4000-4500-at a Sinopharm- és a Szputnyik V vakcináknak köszönhetően.

A kétkarú vizsgálat másik vonulata a vakcinák által termelt antitestes és sejtes immunitás szintjét méri. A tárcavezető szerint a vakcináció előtt vett mintákhoz képest vizsgálják az első oltás után 30 nappal, a második oltás előtt, majd azt követően is 30 nappal, és ezt követően havonta a vizsgált paraméterek alakulását.

Kásler Miklós reagált Dobrev Klára kisnyugdíjasok halálával kapcsolatos járványvédelmi kritikáira is. Közölte, hogy egy japán újság, ami a magyar járványkezelést a világ harmadik legsikeresebbjének minősítette, hozzáértőbben ítéli meg szerinte a harmadik hullám alatti magyar intézkedéseket, mint a DK európai parlamenti képviselője. A miniszter kijelentette azt is, hogy érti, hogy a baloldal politikai tőkét akar kovácsolni a jelenlegi helyzetből, de ne az emberi életek árán tegye.