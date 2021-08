Cindy Crawford és Dolly Parton is csatlakozott az amerikai mágnásasszonyokhoz

Újabb lista támasztja alá, hogy a gazdagok még gazdagabbak lettek a pandémia alatt is: a Forbes által hetedik alkalommal összeállított Amerika 100 legvagyonosabb nőinek rangsorára 2020-ban még elég volt legalább 150 millió dolláros vagyonnal lehetett felkerülni, idén azonban már legkevesebb 220 millió kellett hozzá.

A 100 nő összesített vagyona meghaladja a 118 milliárd dollárt.

A listán szereplő nők kétharmada vagy egy vállalat alapítója, társalapítója, 26-an pedig jelenleg is vezérigazgatók. Idén 15 új név került be a legvagyonosabb amerikai nők közé, többek között Dolly Parton és Cindy Crawford, és még soha ennyi, azaz 26 milliárdos nem volt még a listán.

Az idei lista meglepetése, hogy Rihanna belépett az önerőből milliárdossá váló nők közé, és mindjárt a 100-as lista 16. helyére érkezett 1,7 milliárd dolláros vagyonával. A Portfolio szemléje szerint ugyancsak idén került be a dollármilliárdosok közé Anne Wojcicki, a 23andMe genetikai teszteket áruló biotechnológiai cég társalapítója. A Bumble randiapp alapítója, Whitney Wolfe szintén bekerült a milliárdosok klubjába, miután tőzsdére vitte a cégét. Újonnan lépett ebbe körbe Jenny Just fintech-befektető, a biztosítót alapító Robyn Jones és Kim Kardashian West is, aki nemrég elindította a Skims nevű ruházati vállalatát.

A tíz leggazdagabb amerikai nő: