Észak-Amerika és a közel-keleti régió után jelenleg Európában terjed leginkább a koronavírus, és annak jelenleg legfertőzőképesebb két variánsa, a delta és a lambda. Vannak persze más régióban is „forró országok”, ahol kiemelkedő az új fertőzöttek száma, ilyen például Kazahsztán, Malajzia, Botswana vagy Kuba.

Mi természetesen elsősorban Európára összpontosítunk, azon belül külön a régiónkra és Magyarországra. Lássuk a legfrissebb adatokat az Ourworldindata.org adatgyűjtő oldalról!

Az augusztus 15-i adatok alapján az egymilliós populációt meghaladó országok közül

Koszovó az éllovas: itt a hétnapos mozgó átlagot nézve egymillió lakosra 466 napi új Covid-eset jut. A második helyen szinte ugyanilyen adattal Ciprus áll, a harmadikon pedig az Egyesült Királyság.

A mediterrán régió sem áll túl jól, a spanyolok, a görögök és a portugálok is szomorúan előkelő helyen tanyáznak. Érdekesség, hogy egy hónapja még a hollandok is ott voltak a három legrosszabb adattal rendelkező ország között, míg most az első tízbe sem férnek be. Ugyanígy a finnek vagy a norvégok is nagyot javítottak július 15-höz képest, persze ezt úgy kell értelmezni, hogy náluk is folyamatosan emelkedik a napi fertőzésszám a vírus negyedik hulláma miatt, de csekélyebb mértékben, mint máshol.

Érdemes egy pillantást vetni Kelet-Európára, azon belül a Kárpát-medencére és szomszédainkra. A szerbek állnak leginkább csehül, de az egymillió lakosra jutó 125 napi új fertőzöttel is „ csak” a 17. legrosszabb adattal rendelkező európai ország déli szomszédunk. A képzeletbeli dobogón Szlovénia áll a második helyen egymilliós mintára vetített 88 új fertőzöttel, Ausztria pedig szorosan a nyomában egymillió/84 fővel.

Ha igazak az országok által jelentett adatok, akkor a régiónkban jelenleg nálunk jelenik meg a legkevesebb új fertőzött naponta, mindössze hat új esetet látunk egymillió emberből.

A térségünkben az elmúlt harminc napot nézve Szerbiában látható a legmeredekebb emelkedés, Szlovénia, Ausztria és Horvátország görbéje mérsékeltebben ível, míg az ukránoké, a románoké, a szlovákoké és a miénk alig indult el felfelé. Itt a jobb viszonyítás érdekében az európai átlagot is betettük a mutatók közé.

Hazánkban az elmúlt egy hónapban így alakult a napi esetszám:

A grafikon alapján az elmúlt egy hónapot nézve lépcsőzetes emelkedést figyelhetünk meg. Július közepétől a hónap végéig tartott ez a folyamat, majd stagnálás és minimális csökkenés figyelhető meg a napi esetszámokban. Az elmúlt egy hétben kezdett el újra emelkedni az új fertőzések száma.

A Koronavírus.gov.hu szerint a hétvégi összesített adatok alapján 188 új fertőzöttet igazoltak, és hétvégén elhunyt három beteg is Covid következtében.

A járvány negyedik hullámát nem kerüljük el, ezt a Magyar Orvosi Kamara is kijelentette, s csak akkor előzhetjük majd meg az új fertőzések és a halálozások számának emelkedését, ha a betartjuk a szakemberek által javasolt védelmi intézkedéseket.

