Budapesten szakácsot a legnehezebb találni, de vadászni kell a pincérekre is. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Portfolionak azt mondta: súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek a szektorban. A korábbi állások 20-30 százaléka betöltetlen az éttermeknél. Szerinte 40-50 ezer ember hiányzik a szektorból, és a többségük vissza sem akar jönni. Mosogatóból is hiány van, a catering cégeknél pedig beszerzőből és sofőrből is.

Az elnök jelezte: fizetésemelési verseny keletkezett az ágazatban.

Sokan úgy jönnek vissza dolgozni a vendéglátásba, hogy csak pár napra kötelezik el magukat, és a korábbi napi bérük dupláját kérik. A „visszatérő dolgozók” inkább jövedelemkiegészítésnek vélik a munkalehetőséget, és az új főállásukat nem adják fel, mert tartanak attól, hogy a koronavírus esetleges újabb hulláma miatt újra be kell zárniuk majd az éttermeknek és a hoteleknek.

Az étterem-, és hoteltulajdonosok abban bíznak, hogy a balatoni szezon lecsengése után javul a munkaerőpiaci helyzet Budapesten. A szállodavezetők abban is reménykednek, hogy az augusztus végétől október közepéig tartó fővárosi programsorozat Budapestre csábítja a külföldi turistákat.