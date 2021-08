Politico: Bevándorlókkal tartható fenn Európa gazdasága

A kerítésépítések helyett az Európai Uniónak arra kellene koncentrálnia, hogy több bevándorló munkást vonzzon, ugyanis ez a közösség gazdasági érdeke – írja Paul Taylor, a Politico szerzője.

A szerző Giles Merritt, a Friends of Europe think tank alapítójának tanulmányát idézi, amely szerint egész egyszerűen nem lesz elég európai munkavállaló a következő évtizedekben, akik a gyárakban, vendéglátásban vagy az egészségügyben dolgoznának, és így a nyugdíjrendszerek is veszélyben vannak.

Ahogy írja,

az Európai Bizottság tisztában van ezzel, de egyszerűen nem meri elmondani a választóinak.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előrejelzése szerint 2100-ra a közösség népessége harmincmillióval fog csökkenni. Ez azt jelenti, hogy addigra a jelenlegi három helyett minden nyugdíjasra két kereső korú ember fog esni.