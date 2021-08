A népszerű pornóoldalon betiltják a pornót

A fizetés után megtekinthető videók gyűjtőoldala, az előfizetői rendszeren alapuló OnlyFans a bankok, fizetési felületek szolgáltatóinak nyomására döntött úgy, hogy októbertől nem engedélyezi nyíltan szexuális tartalmak közzétételét – írja a Guardian. Röviden: sztornó a pornó.

Ha valaki épp készülne a kardjába dőlni, annyival vigasztalódhat, hogy a meztelenség bizonyos mértékig továbbra is megengedett lesz, ugyanakkor minden direkt szexualitást felvonultató tartalmat letilt majd az OnlyFans.

A londoni központú cég vezetőinek döntése azok után akár üzleti öngyilkosságnak is tűnhet, hogy az OnlyFans hihetetlen népszerűségre tett szert a járványhelyzettel járó lezárások időszakában. A vállalat ekkoriban fontmilliárdokat kaszált azzal, hogy hirtelen 130 millió új felhasználó regisztrált az oldalra, hogy fizessen az ott található tartalmakért, valamint cseveghessen az alkotókkal.

A lényegében faék-egyszerűségű üzleti modellel működő weboldal neve mára lényegében a pornó szinonimájává vált, nem véletlenül, mert akárcsak az internet jelentős része, úgy az OnlyFans is nagyrészt pornográf tartalmakból áll, amelyek mellett ott van kis százalékban a minden egyéb is. Köztük jógavideók, ahogy népszerű szakácsok, séfek gasztroműsoraira is feliratkozhat, aki akar.

Nagyon úgy tűnik, hogy ők, a lényegesen kisebb népszerűségnek örvendő tartalomgyártók lehetnek az októbertől életbe lépő változások nagy nyertesei. A váltást a bankok és az egyéb fizetési felületek szolgáltatói azzal kényszerítették ki, hogy korábban aggodalmukat fejezték ki az OnlyFansen található audiovizuális tartalmakkal kapcsolatban. Ha pedig a rajongók nem tudják kin/min keresztül elutalni, kifizetni az oldal tartalmait, úgy viszonylag nehéz az üzletet pörgetni – látták be az OnlyFans üzemeltetői.

E-kerítés – online, jó pénzért Üzleti modell az üzleti modellen belül, hogy az OnlyFans szexmunkások tízezreinek biztosít nem is szerény megélhetést azzal, hogy bevételeik ötödét kell a cégnél hagyniuk. Ez pedig az oldal érvelése szerint anyagi függetlenséget biztosít a szexmunkások számára, akik értelemszerűen pornográf tartalmakkal látják el követőiket, rajongóikat. Egy elemzés szerint legalább 16 ezer tartalomgyártó keres évente legalább 50 ezer dollárt az oldal révén.

„A hosszú távú fenntarthatóság érdekében, hogy minél befogadóbb közösséget teremtsünk a felhasználóinknak, köztük mind a tartalomgyártóknak, mind az előfizetőknek, fejlesztenünk kell tartalmi irányelveinket. Elkötelezettek vagyunk a legmagasabb szinten moderált tartalmak közzététele mellett, amelyek ellenőrzését nemcsak algoritmusok, hanem emberek is végzik az OnlyFans rendszerében” – nyilatkozta a cég szóvivője a brit lapnak, aki hozzátette, hogy a napokban osztják meg a részleteket ezzel kapcsolatban.

A bosszúpornóhoz már nem adták a nevüket

A különböző fizetős platformok egy ideje egyre tudatosabban ellenőrzik, hogy mihez adják a nevüket, azaz milyen tartalmakat vásárolhatnak rajtuk keresztül. Tavaly decemberben például a Visa és a Mastercard egy rövid időre fel is függesztette a szolgáltatását a MindGeek online pornográfiai óriás tulajdonában lévő webhelyeken, miután kiderült, hogy az oldalakon elszaporodott az úgynevezett bosszúpornó.

A fizetős platformok végül csak azt követően tértek vissza, hogy a MindGeek több tíz millió ellenőrizetlen videót törölt a szájtokról, köztük a PornHubról.

Az OnlyFans tevékenysége nem csupán pénzügyi körökben, a bankok vezetőségében téma, komoly vitatémát és feladványt jelent a politikusok, a közélet számára is. A hatóságok ugyanis igyekeznek felvenni a kesztyűt az ellenőrizetlen, illetve felkavaró tartalmakkal szemben. A múlt hónapban többek között száznál is több amerikai kongresszusi képviselő követelte az igazságügyi minisztériumtól, hogy indítsanak vizsgálatot az OnlyFansen állítólagosan jelen lévő kiskorúak ügyében.

Internet vs. pornó

Annak ellenére, hogy az internet közönsége a pornográf tartalmakat világszerte egyre nagyobb étvággyal fogyasztja, a világháló legnagyobb, trenddiktáló cégei mind határozottabban lépnek fel az explicit szexualitás ábrázolása ellen. Sorban a Twitter, a Facebook és az Instagram, mára egyedül a Twitter engedi közzétenni a nyíltan felnőtt tartalmakat.

Az OnlyFans mögött álló céget egyébként 2016-ban az essexi Stokely család alapította, ám az aktuális cégpapírok alapján a cég teljes egészében az amerikai online pornó veteránjának számító, mindössze 39 éves ukrán–amerikai vállalkozó, Leonid Leo Radvinsky tulajdonában van.

A BBC májusban tett közzé oknyomozó anyagot az OnlyFans finoman szólva kifogásolható tartalmaival kapcsolatban. Ekkor például kiderült, hogy bizony feltűntek kiskorúak nyíltan pornográf videók szereplőiként.

Ugyanakkor kötődnek olyan pozitív történetek is az oldalhoz, mint amit például idén januárban írt meg az Index, hogy az OnlyFans és úgy általában a pornóipar ikonikus figurája, Mia Khalifa csaknem 50 millió forintnak megfelelő összeget jótékonykodott el a privát tartalmaiért kapott pénzéből, amit az OnlyFans rajongói adtak össze.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)