Az elmúlt években tapasztalt kismértékű juhhúsfogyasztás-bővülési trendet megtörte a tavalyi, sok szempontból rendhagyó piaci folyamatokat elindító év, épp ezért vár javulást a belföldi fogyasztást immár negyedik esztendeje uniós marketingtámogatással ösztönző Juh Terméktanács az éttermi Bárány Napoktól. Az elmúlt időszakban rendre 30-35-38 dekagrammos éves egy főre eső magyar bárány- és juhhús fogyasztás ugyanis 2020-ban mintegy 40 százalékkal visszaesett, részben amiatt, hogy az éttermek és vendéglátóhelyek időszakosan bezárásra kényszerültek a járvány miatt.

„Nagyjából évi 15-20 dekagrammnyi átlagos fogyasztás köthető a vendéglátáshoz, de a tavalyi trendváltozásnak nem ez volt a fő oka, hanem az európai piacon a brexit és a kínai bevásárlások felfutása miatt tapasztalt extrém kereslet, ami a kiemelkedően jó felvásárlási árak miatt gyakorlatilag minden mozdítható jószágot kiszívott az országból” – mondta az Indexnek Kukovics Sándor a Juh Terméktanács ügyvezető igazgatója. Ekkora piaci vákuumra az elmúlt húsz évben nem volt példa.

A brexit miatt a piacról kieső brit bárányokat ugyanis a hagyományos importőrök, az ausztrál és az új-zélandi farmerek sem pótolták. Utóbbiak számára ugyanis még mindig jobban megéri a vámkedvezmények miatt akár olcsóbban is Kínába exportálni, mint az igényes uniós piacra. Emiatt azonban 2020-ban abszolút hiány volt az uniós báránypiacon, és megérte a magyar termelőknek is a pár hetes életkorban értékesített könnyű bárányról némi továbbtartással, hizlalással átállni a nehézbárányra.

Az utóbbi súlykategóriába tartozó állatok kivitele 40 százalékra ugrott az élőállat exporton belül 2020-ban

– ismertette a piaci változásokat Kukovics Sándor. Az elmúlt években az élénkülő kereslet hatására kezdett megváltozni a hazai juhállomány is: a korábban 100 százalékban a gyapja miatt értékes merinó fajta tartása visszaszorulóban van a húsfajták javára, így a merinók aránya 70 százalék körüli szintre csökkent vissza.

Az idén az aszály miatti költségemelkedést leszámítva az export miatt hasonlóan jó évük van a hazai juhászoknak: maradt az élénk európai kereslet és a magas felvásárlási ár is – mondta az ügyvezető igazgató. Az uniós bárány- és juhhúsimport 25 százalékkal esett vissza 2021 első félévében az előző év azonos időszakához képest. A szakember arra számít, hogy

a következő 3-5 évben is kitarthat a kedvező piaci helyzet, mivel egyetlen európai versenytárs sem tudja ezt a piaci rést többlettermeléssel betölteni.

A francia juhtartók a kismértékű termelésnövelés ellenére is mindössze a belföldi fogyasztásuk 50-55 százalékát elégítik ki. A spanyol ágazat pedig a 2008-as válságot követő tömeges munkanélküliség és vásárlóerő-csökkenés miatt folyamatos zsugorodásban van, és ugyan a hazai kereslet 140 százalékának megfelelő juhhúst állít elő, a belföldi fogyasztáson felüli mennyiséget elsősorban Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, valamint Hongkongban értékesítik. A német juhágazat pedig mindössze 40 százalékban fedezi az ottani fogyasztást. Ez utóbbi egyre növekvő jelentőségű piacot jelent a magyar tenyésztőknek.

De nemcsak a kínálati oldal változott, hanem az európai fogyasztói szokások is, mivel a hagyományos húsvéti, augusztusi és karácsonyi fogyasztási csúcsokhoz képest már év közben is többször szeretne jó minőségű bárányhúst az európai vásárló. A hazai gyakorlat szerint előállított 2-3-4 hónapos korban levágott bárányok húsa ugyanis az idősebb, legeltetett jószágok vörös húsához képest közelebb áll a baromfifélék fehér (mellhús) húsának minőségéhez, viszont a juhászok szerint az élettani hatásai annál kedvezőbbek.

Bárány Napok az éttermekben A Juh Terméktanács a spanyol társ- szervezettel (INTEROVIC) közösen elnyert uniós támogatásból szervezett fogyasztásösztönző és lakossági tájékoztató és népszerűsítő kampány keretében az idén augusztus 28-29-én, illetve szeptember 24-25-én megtartandó Bárány Napokkal elsősorban a fiatalabb városi népességet szeretné megszólítani. Kukovics Sándor szerint a csatlakozott éttermekben különleges, bárányhús felhasználásával készülő ételeket lehet majd kóstolni. Az augusztus végi időpontra már több mint 25 étterem jelentkezett be az ország minden pontjáról, de egészen az utolsó pillanatig csatlakozhatnak a vendéglátó egységek. Bíznak benne, hogy a csatlakozó éttermek száma meghaladja a tavalyi értéket (56 étterem) Az éttermek listája a terméktanács honlapja mellett az akció közösségi média oldalán, illetve hivatalos oldalán is elérhető. Utóbbin egyébként a juhhúsfogyasztás élettani, a legeltető állattartás környezetre gyakorolt hatásairól, fenntarthatósággal kapcsolatos tudnivalói mellett az elkészítés mikéntjéről is felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők, változatos gasztronómiai hagyományokba bevezető receptekkel együtt.

Mélyül a hazai juhászat válsága

Bővülni tehát lenne hova, ennek ellenére a magyar juhállomány továbbra is zsugorodik. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbb júliusban tette közzé a szokásos féléves állatállomány jelentését, ami szerint 958,3 ezer juh legelt az országban. Ez mind 2020 decemberi adathoz, mind pedig a 2020 júliusban feljegyzett 979,9 ezerhez képest csökkent. De nemcsak a teljes állomány nagysága zsugorodott, hanem a megújításához szükséges anyajuh állomány is: idén már csak 725,5 ezer egyed gondoskodott az utánpótlásról, míg tavaly ilyenkor még 756,9 ezer anyaállatot tartottak nyilván a KSH-nál. E csökkenéssel az ágazat évtizedes létszám mélypontra jutott. Emellett, az ágazat meglehetősen elaprózódott.

Ennél azért valamivel nagyobb a teljes állomány, azonban a hivatalos statisztika csak a 9 juhnál nagyobb létszámú tenyészeteket monitorozza – mondta az Indexnek Kukovics Sándor. Részben a módszertani változás miatt esett egymillió egyed alá a statisztika, részben azonban amiatt, hogy

folyamatosan hagynak fel az idősebb juhtartó gazdák a tevékenységükkel, és utód híján felszámolják az állományt.

Paradox módon a juhászatok számának csökkenéséhez az utóbbi évek erős török kereslete is hozzájárult, a felszámolt állományok jelentős részét ide értékesítették. Gondot okoz az ágazatban a megfelelő munkaerő biztosítása, és az utóbbi években a ragadozók, köztük az aranysakál kártétele is. De erőteljesen közrejátszott az is, hogy az állami földbérleti, földértékesítési programok lezárultával kialakult tulajdoni viszonyok továbbra is gátat vetnek az ágazat érdemi bővülésének. 2016 után például sok juhtartó esett el az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoktól, mindössze a hétezer párszáz regisztrált juhtartó 20-25 százaléka jutott hozzá ehhez a támogatáshoz az utóbbi években.

„A juhászat továbbra is erőteljesen támogatásigényes ágazat, az idei jobb árak ellenére sem lenne az uniós és nemzeti támogatások nélkül jövedelmező – mondta Kukovics Sándor. – A 2022-2027 közötti Közös Agrárpolitikát ugyan teljes mértékben még nem fogadták el, számos részletszabály, nemzeti támogatási elképzelés még formálódik, azonban a jelenlegi információk szerint várhatóan marad az ágazat eddigi támogatási szintje. Mivel azonban a nagyobb árbevételű gazdaságokra vonatkozó támogatásplafont évi 100 ezer eurónál tervezik meghúzni, ráadásul 60 ezer és 100 ezer euró között sávos támogatásmegvonás várható bizonyos mérethatároknál,

ezért az érdemi árutermelésre, növekedésre, fejlesztésre képes nagyobb hazai juhászatok nehéz helyzetbe kerülnek”

– hívta fel a figyelmet Kukovics Sándor. A kínálkozó piaci rést kihasználására potenciálisan alkalmasabb, tisztán a piacra termelő nagyobb tenyészetek az új támogatási szabályok miatt két lehetőség közül választhatnak: vagy a területalapú támogatások kihasználása felé fordulva felhagynak a tevékenységgel, vagy pedig a meglévő állományukat több gazdasági egységbe apportálják.

Egyébként a több mint hétezer juhtartó alig tíz százaléka működik társas vállalkozásként, és mindössze 6,5 százalékuk tart 300 egyednél nagyobb állományt. A juhtartók 53 százaléka 100 egyednél kisebb, és mintegy 93 százalékuk 300-nál kevesebb jószágot nevel. Összevetésképp: egy család eltartását 500-1000 juh termeli meg biztonságosan – természetesen a támogatások összegével együttesen. Az idei aszály miatti takarmánydrágulás is a kevésbé tőkeerős gazdákat viseli majd meg jobban, akik nem tudják önerőből megtermelni, illetve egy-két tételben az éves takarmányszükségletet beszerezni – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

(Borítókép: Legeltetési szezon Hortobágyon, Nagyhegyes határában, ahol 270 hektár bérelt legelőn az ősz végéig 1600 merinói juhot legeltetnek 2021. április 19-én. Fotó: Oláh Tibor / MTI)