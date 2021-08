Garanciákat kérnek a Rómait védő civilek Varga Mihálytól

Két modellváltó egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökétől – köztük a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány vezetőjétől, Varga Mihály pénzügyminisztertől – is garanciákat kér számos óbudai telek közcélú hasznosítására a Maradjanak a FÁK a Rómain civil csoport. A Római-parti hullámtér további beépítése és a mobilgát megépítése ellen is aktívan tiltakozó civilek amiatt írtak a közösségi médiában is „Újabb privatizációs hullám a Rómain!” felhívással közzétett nyílt levelet, mert aggodalmat keltett bennük, hogy a két modellváltó egyetemet – az Óbudait és a Testnevelési Egyetemet – fenntartó alapítvány tulajdonába adott az állam 13 Duna parti telket ingyen. A civilek a Magyar Közlönyből értesültek a mintegy 40 ezer négyzetméternyi területet – benne a Római-szabadstrand háttér-infrastruktúráját biztosító telepet – érintő tulajdonosváltásról.

A levélben arra kérik az új tulajdonos alapítványokat és vezetőiket, Varga Mihályt és Mocsai Lajost, hogy tegyenek írásos nyilatkozatot arról, hogy ezeken a telkeken kizárólag a Római-part széleskörű társadalmi bevonással megalkotott jövőképéhez illeszkedő beruházásokat kezdenek. Ez alatt a civilek azt értik, hogy a nyilatkozattal az alapítványok vállalják, hogy az esetleges fejlesztések során

óvják a Duna-part természeti értékeit, és elkötelezik magukat amellett, hogy a telkeken kizárólag közhasználatú funkciókat valósítanak meg, melyek az ott élők, illetve a partot használók rekreációját is szolgálják."

Vagyis nem építenek lakóparkot, lakóházat, szórakoztató komplexumot, szállodát, amelyek idegenek a part hagyományaitól, ahogy fogalmaznak „jellemzően a természeti környezet rovására történő túlépítéssel járnak,” és további jelentős terhet jelentenek a környék már eleve túlterhelt infrastruktúrájára.

A civilek szerint nem támogatható a Rómain a luxus lakóparkok további terjedése és a még megmaradt állami területek magánkézbe kerülése sem.

Emellett az írásos nyilatkozatban biztosítékot várnak arról is, hogy az alapítványok a terület értékesítése esetén elővásárlási jogot adnak a kerületi és a fővárosi önkormányzatoknak.

A civilek egyúttal felajánlják segítségüket, tapasztalataikat és kapcsolataikat a telkek közcélú hasznosításának kidolgozásához. Mint írják, szívesen vesznek részt személyes, online egyeztetésen is a terület jövőjéről. A két közérdekű vagyonkezelő alapítvány írásos nyilatkozatát pedig szeptember 3-ig várják.