Összebútorozik az Antenna Hungária és a 4iG

Magyarország egyik legnagyobb és a közép-kelet-európai régió meghatározó távközlési és telekommunikációs infrastruktúra-szolgáltató vállalata jöhet létre a magyar állam és a 4iG Nyrt. stratégiai partnerségének köszönhetően – adta hírül közleményében a régiós távközlési és műholdas piacon az utóbbi időben meglehetősen intenzíven terjeszkedő tőzsdei vállalat. A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő vállalat előzetes stratégiai együttműködési megállapodást kötött az állami tulajdonban lévő Antenna Hungáriával. A megállapodást az állam részéről Mager Andrea, az előbbi társaság tulajdonosi jogait gyakorló nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter írta alá.

A megállapodás értelmében a 4iG tulajdonába kerülő távközlési cégeket apportálja az AH-ba, és ezzel akár többségi tulajdonossá is válhat. Azt, hogy az apportálás mely cégeket és milyen értékben érint, függ az AH várhatóan októberben végződő átvilágításától, vagyonértékelésétől is. Addigra az előzetes megállapodásokat is véglegesítik.

Az együttműködéstől a cég közleménye szerint Jászai Gellért azt várja, hogy „az állam és a magántőke együttműködésével rövid időn belül a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó telekommunikációs holdingvállalatát” hozzák létre. Úgy fogalmazott, hogy „az Antenna Hungária többségi részesedésének megszerzése, illetve a két vállalat távközlési portfóliójának, szaktudásának és know-how-jának egyesítése hozzájárul majd a hazai távközlési szektor technológiai fejlődéséhez, illetve versenyképes és magas minőségű szolgáltatások biztosításához az üzleti és a lakossági szegmensben is”.

Az Antenna Hungária vezérigazgatója, Sárecz Zsolt azt méltatta az ügylet kapcsán, hogy annak eredményeképp nemzetközi és multinacionális vállalatokkal versenyképes cég jöhet létre. „Társaságunk számára a 4iG-vel való együttműködés kínálja a hosszú távú fejlődés és piaci sikeresség lehetőségét, valamint biztosítja, hogy a megnövelt szolgáltatási palettával szélesebb lakossági, üzleti és kormányzati igényeket is magas szinten szolgáljunk ki” – hangsúlyozta a vezérigazgató, aki arra is kitért, hogy az ügylet része az MVM Net-akvizíció is. Az állami társaság egyébként 25 százalékos tulajdonnal rendelkezik a magyarországi Telenorban (Telenor Magyarország és Telenor Real Estate, CETIN Hungary) is. Emellett az országos digitális földfelszíni televíziós és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatója Magyarországon.

A két cég együttműködése már idén tavasszal elindult, miután a 4iG tavasszal az Antenna Hungáriával közös expanziós stratégiát, valamint jelentős magyarországi és nemzetközi akvizíciókat jelentett be. A 4iG távközlési és telekommunikációs portfóliójában az apport által érintett társaságok körét többek között a folyamatban lévő akvizíciók, továbbá az Antenna Hungária Zrt. vagyonértékelésének eredménye is meghatározza majd – hangsúlyozta a társaság.

A Portfólió szerint a bejelentést követően emelkedésnek indult a 4iG árfolyama, a cég értéke egyébként a folyamatos akvizícióknak köszönhetően csak az idén öt százalékkal emelkedett. A legnagyobb piaci versenytárs Magyar Telekomé pedig hirtelen esésnek indult, majd visszapattant.