Az amerikai dohánycég Magyarország elhelyezkedése, infrastruktúrája, külkapcsolati és befektetési környezete miatt döntött hazánk mellett – mondta Miguel Coleta, a PMI fenntarthatósági igazgatója.

Hasonló üzeme csak Japánban van a Philip Morrisnak, ugyanakkor a globális működési központot hazánkban alakították ki a termékbevizsgáláshoz szükséges mérnöki laborral együtt.

A gyáli helyszínre első körben mintegy tízmillió dollárt (hárommilliárd forintot) fordított a cég, amelyet további évi 3,4 millió dolláros (egymilliárd forint) befektetés követ.

A kezdeti fázisban havonta mintegy 150 ezer Iqost dolgoznak fel az üzemben, de a szám emelkedni fog, ahogy a termékportfólió is. Az üzemben első lépésben megállapítják, hogy a beérkező készüléknek mi a hibájuk, majd apró elemekre szedik, hogy minden alkatrészét újrahasznosíthassák. A műanyag burkolatból például a növénytermesztésben használható karók, de akár vállfák is készülhetnek.

Lapunk kérdésére, miért nem lesz az elemekből ismét Iqos, azt válaszolták, hogy egy részükből ismét az lesz, azonban az újrahasznosítás – például a műanyagok granulálása után – keletkező anyag nem feltétlenül alkalmas arra, hogy újra egy Iqos készülék tokja legyen.

A PMI célja, hogy

2025-ig minden füstmentes elektronikai eszköze környezetbarát tanúsítással rendelkezzen,

és valamennyi fogyasztó számára a használt termékek visszagyűjtése és újrahasznosítása elérhető legyen. Az átadón részt vett Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára is, aki többek között arról beszélt, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok a Covid-válság alatt is fejlődtek. Ebbe a sorba tartozik a most átadott üzem is, amely száz munkahelyet teremt.