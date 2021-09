Mostantól tevéket is tenyészthet Mészáros Lőrinc

Megint kinőtt a földből egy Mészáros Lőrinc-érdekeltség, a felcsúti milliárdos cégbirodalmához tartozó új agrárcég a közeljövőben akár tevéket is tenyészthet – írja az Mfor.

A lap felidézi, hogy a kormányközeli vállalkozónak eddig is akadt már néhány agrárcége: a Talentis Agro Zrt. birtokolja többek között a Búzakalász 66 Kft.-t, a Vivienvíz Kft.-t és a Szarvas-Agro Zrt.-t. Továbbá a közelmúltban létrehozta herceghalmi székhellyel az AgroLink Zrt.-t is, amely mezőgazdasági integrátorcégként tevékenykedik majd.

Az augusztus 13-án alapított Mészáros Agro Kft. hárommillió forintos jegyzett tőkével indult. Az augusztus 25-én bejegyzett vállalat székhelye ugyanaz a felcsúti ingatlan, ahová egy sor egyéb Mészáros-érdekeltség is be van jegyezve. A cég ügyvezetője Mészáros Lőrinc fia, ifjabbik Mészáros Lőrinc, aki egyben a hivatalos tulajdonosok egyike is, ugyanis a kormányközeli milliárdos gyerekeivel közösen alapította a céget, így mindannyiuknak egyaránt 25-25 százalékos tulajdoni hányaduk van a vállalkozásban.

A cég főtevékenységeként gabonaféle, hüvelyes növény, illetve olajos mag termesztése van megadva, de felkerült a listára a szőlőtermesztés, a baromfi-, illetve sertéstenyésztés is, valamint egy ez idáig hazánkban nem sűrűn tapasztalt tevékenységi kör: a tevék, illetve tevefélék tenyésztése.

A tevetenyésztés 2011-ben kapott saját szakmakódot, miután az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium átvett egy uniós statisztikai nomenklatúrát, ám nem vezette át a magyar viszonyoknak megfelelő változtatásokat.