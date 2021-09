Késedelmes fizetés és lánctartozások jelzik, messze még a teljes helyreállás

Ígéretes trendet tört meg a koronavírus-járvány a hazai versenyszférában: 2012 óta nem volt olyan magas a lánctartozás okozta problémák súlyosbodását érzékelő vállalkozások aránya, mint 2020 nyarán. Míg 2019-ben még mindössze a vállalkozások 9 százaléka érezte úgy, hogy súlyosbodott a lánctartazások okozta probléma, tavaly nyáron már 44 százalékuk. Azóta azonban a gazdaság talpra állásával párhuzamosan javult a helyzet mind a lánctartozások okozta problémák, mind a késedelmes fizetések terén – derült ki Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet friss felméréséből.

Idén nyáron ugyanis már csak a megkérdezett cégek 23 százaléka érezte úgy , hogy egyre súlyosabb probléma a lánctartozás – igaz, a cégek 67 százaléka nem érzékelt változást az elmúlt egy évben. A kutatáshoz 350, legalább 20 főt foglalkoztató vállakoztatás első félévi tapasztalatait kérdezték a késedelmes fizetésekkel és a lánctartozásokkal kapcsolatban.

de Lényegében megállt az elmúlt félévben a késedelmes fizetések visszaszorulása,

ugyanis a cégek 64 százalékának volt olyan üzleti partnere, amely több alkalommal is késedelmesen fizetett. Januárban még 62 százalékos volt ez az arány, 2020 elején pedig 68 százalék. Abban azért volt javulás, hogy az év eleji 9 százalékhoz képest már csak a válaszadók 6 százaléka számolt be arról, hogy üzleti partnereik több mint fele nem fizet határidőre. Továbbra is a legkisebb cégekkel fordul elő leginkább, hogy partnereik több mint felétől nem érkezik meg időre a számla ellenértéke: az 50 fő alatti cégek változatlanul 8-9 százalékával esik ez meg, míg a 250 fős vállalkozások mindössze egy százalékánál volt erre példa az elmúlt fél évben. Ugyanakkor minden vállalati kategóriában 35–37 százalékot ért el azon cégek aránya, melyek mindig időben megkapták a számláik ellenértékét.

Továbbra is jellemző, hogy a kereskedők lényegében előfinanszírozzák a késedelmes fizetések miatt a partnereiket, bár az, hogy a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások 69 százalékának volt késve fizető ügyfele, már így is 5 százalékos javulás az előző fél évben tapasztaltakhoz képest. Az elmúlt hat hónapban drasztikusan, 54 százalékról 65 százalékra nőtt az olyan, egyéb gazdasági szolgáltatást végző cégek aránya, amelynek legalább egy ügyfele tartozott. Hét százalékuk számolt be arról, hogy a partnereik több mint fele nem tudott időben fizetni. A hazai cégeket jobban sújtja ez a jelenség, mivel 69 százalékukkal fordult ez elő, míg a külföldi tulajdonú cégek 52 százaléka számolt be ilyen tapasztalatokról 2021 első hat hónapjából.

A cégek átlagosan partnereik 14 százalékánál tapasztaltak késedelmes fizetést egynél többször, ami stagnálást jelent 2021 januárjához képest, míg a fizetési határidőn túl befolyó összegek aránya az értékesítésen belül átlagosan 18 százalék volt. Ez utóbbi 1 százalékponttal alacsonyabb a fél évvel ezelőtti értéknél. Azon cégek aránya, amelyek vevőik késedelmes fizetése miatt legalább egyszer nem tudtak időben fizetni a beszállítóknak, az elmúlt fél évben 3 százalékponttal, 14 százalékra csökkent.

A felmérés szerint 2021 első félévében

a cégek 26 százalékával fordult elő, hogy legalább egyszer egy vagy több beszállíjuknak tartoztak.

Ez 12 százalékponttal jobb eredmény a januári felméréshez képest. A legtöbbször a 250 fő feletti vállalkozások tolták ki a fizetési határidőket. Igaz, a mostani 33 százalékos előfordulási arány lényegesen jobb a múlt félévi 52 százaléknál. A 20–49 fős vállalkozások 18 százalékánál, az 50–99 fős cégek 28 százalékánál, a 100–249 fő közötti vállalatoknak pedig a 26 százalékánál fordult elő, hogy csúsztak legalább egy hetet a beszállítói számlák kifizetésével.

Az építőiparban fél év alatt 40 százalékról 16 százalékra javult a legalább egyszer tartozók aránya. Ebben vélhetően a munkaerőhiány mellett az építési beruházások felfutása is szerepet játszhat. A kereskedelemben is javult a cégek fizetési morálja, 20 százalékpontos javulást mért a felmérés, így már csak a cégek 19 százaléka számolt be arról, hogy volt tartozása a beszállítói felé. Fél éve még 39 százalékukkal fordult ez elő. Júliusban a feldolgozóipari cégek 29, az egyéb gazdasági szolgáltatást végzők 31 százaléka fizetett késedelmesen.

(Borítókép: Joe Raedle / Getty Images)