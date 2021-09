Újabb gazdasági döntéseket fogadott el a kormány

Újabb négy döntést hozott a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatára a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint az infrastruktúra és a közlekedés fejlesztése érdekében – adta hírül az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentését.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a 150 milliárd forintról 300 milliárdra emelik a támogatott hitelek keretét a magyar mikro–, kis– és közepes vállalkozások beruházásaihoz, így saját versenyképessége növelésére 900 cég kap lehetőséget.

Kiemelte: a magyar gazdaság motorja az autóipar, amely forradalmi megújuláson megy keresztül, emiatt pedig fontos, hogy minél több olyan cég képzelje el a jövőjét Magyarországon, amely elektromos technológiák gyártásával foglalkozik.

A politikus elmondta, hogy arról is döntés született, hogy Gödön négymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztéssel biztosítják, hogy a Samsung SDI tovább bővítse akkumulátorgyárát, valamint azt is, hogy a városba további beszállítók költözzenek.

Szijjártó Péter azt is hozzátette: Páty és az M1-es autópálya között összekötő utat fognak építeni, valamint egy elkerülő út is megépül majd. Végezetül azt is közölte, hogy a kormány kész felgyorsítani a Közlekedési Múzeum új épületegyüttesének felépítését.