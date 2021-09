A párok többsége a pénz miatt házasodik

A házasulandók csupán harmada esküdne azért, hogy párkapcsolatát a következő szintre emelje, a többséget alapvetően külső elvárások, szempontok motiválják – derült ki az OTP Bank megbízásából készült, a házasságkötési trendeket vizsgáló kutatás eredményeiből. A felmérésben a legalább hat hónapja párkapcsolatban élő 18–50 év közöttiek véleményét kérte ki a bank megbízásából a Pulzus Kutató Intézet. A megkérdezettek

62 százalékát az állami támogatások és kedvezmények terelgették a gyűrű felé,

38 százalékot a megszülető gyerek motivált a házasodásban,

a család és a barátok elvárásai miatt pedig a párok 29 százaléka mondaná ki az igent.

A nemek és a településtípusok szerint reprezentatív felmérésben részt vevők 43 százaléka élt párkapcsolatban, harmaduk volt egyedülálló és szintén harmaduk eleve házas. Ugyanakkor csak a párok 9 százaléka tervezi az esküvőt, közülük is inkább a 30–39 évesek. Legkevésbé a 18–29 éves korosztály tervezi a házasodást, és a 40-50 év közöttiek jelezték legnagyobb számban, hogy egyáltalán nem terveznek papírt szerezni a kapcsolatról.

A válaszadók közel fele szerint házasság nélkül is lehet boldogan élni. Főként a férfiak és a 18–29 évesek nyilatkoztak így, de még a házasságot tervezők 40 százaléka is ezt mondta. A megkérdezettek negyede, kiváltképp a nők szerint ez csak egy papír, semmin nem változtat. Mindössze a megkérdezettek harmada vallja, hogy a házasság egy példaértékű szövetséget jelképez.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint utoljára 1986-ban kötöttek annyi házasságot, mint 2020-ban: a hivatalossá tett kapcsolatok száma 67 095 volt, ami 2,8 százalékkal haladta meg a 2019-es értéket. Ráadásul úgy, hogy a járványhelyzet miatt szigorú korlátozások vonatkoztak a csoportos rendezvények, így az esküvők résztvevőire is. A felmérésben résztvevők 56 százalékát ez nem érintette, mivel már korábban megházasodott. A nagy napot most tervező párok tizenöt százaléka pedig marad az eredeti elképzeléseinél.

A megkérdezett tervezgetők 7 százaléka venné fel esküvő után a babaváró kölcsönt, 15 százaléka csokot, további 7 százalék pedig mindkettőt.

Akik már felvették, ők is inkább a babaváró kölcsönt választották (babaváró 12 százalék, csok 5 százalék), és a már házasok ugyan kevesebben, de hasonló arányban terveznének a felvétellel – derült ki a felmérésből. Tízből négy igénylőnek pedig az OTP folyósít babaváró kölcsönt.

Egyébként ez 2021 legnépszerűbb lakossági hitelterméke: az MNB statisztikái szerint az első negyedévben a lakossági hitelállomány 213 milliárd forintos bővülésének 60 százaléka volt babaváró hitelként kihelyezett összeg. A babaváró kölcsön iránti kereslet a második negyedévben tovább erősödött, legalábbis az OTP Bank adatai szerint. A hitelintézetnél a második negyedévben 20 százalékkal nőtt a folyósított babaváró kölcsönök összege az előző negyedévhez képest.

(Borítókép: Egy ügyfél intézi banki ügyeit az MKB Bank Váci utcai fiókjában Budapesten. Fotó: Marjai János / MTI)