Embert ölnek a szélturbinák

Évente akár háromszáz balesetet is okozhatnak a szélturbinák. Idén, az első fél évben 83 balesetet regisztrált az ír Caithness Windfarm Information Forum, ezek közül kettő halállal végződött.

Az elmúlt két évtizedben mintegy háromezer szélturbina-anomália 220 életet – mérnökökét, karbantartókét, munkásokét, sofőrökét – követelt világszerte.

Összesen 451 ember pedig megsérült, az ágazati dolgozók mellett tűzoltók is, írta a Magyar Nemzet.

Szakértők szerint a mérleg egyik serpenyőjében a nem ritka meghibásodások, balesetek vannak, a másikban pedig a karbonmentes áramtermelés, ami fontos szerepet tölt be a klímaváltozás elleni küzdelemben. A tragédiák egyik fő oka a turbinalapát meghibásodása, ilyen 468 alkalommal történt a modern kori szélkerekek használata óta. Az ilyesmi kritikus, mert a javítás időigényes – a termelés kiesésén eleve veszít az üzemeltető –, és a javítás is igen költséges, hiszen a lapátok a szélturbina teljes beruházási költségének tizenöt-húsz százalékát teszi ki. Egy-egy elszabadult lapát darabjai akár másfél kilométerre is elrepülhetnek.

Az alkatrészek a szélsőséges időjárási körülmények miatt hibásodnak meg, a villámcsapás lángra lobbanthatja az anyagot. Az elmúlt bő húsz évben 414 tűzesetet regisztráltak, ezek nem egyszer erdőtüzet is okoztak.

