Maradt a legjobb száz között a Corvinus vezetés és szervezés mesterszakja

A világszerte elérhető egyetemi üzleti képzéseket rangsorolta a Financial Times, ahol a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyik képzése idén is előkelő helyen szerepelt.

Eszerint a Corvinus Vezetés és szervezés mesterszakja Magyarországról egyedüli képzésként felkerült a top 100-as listára, a 91. helyre.

Az egyetem szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint Takáts Előd, a BCE rektora az eredmény ismeretében úgy fogalmazott:

Ez a rangsor is mutatja, hogy a Corvinus egy nemzetközileg is versenyképes magyar egyetem. Az a célunk, hogy 2030-ra a Budapesti Corvinus Egyetem képezze Magyarország és Közép-Európa felelős gazdasági és társadalmi elitjét.

A Financial Times ár-érték arány szempontjából is rangsorolta a képzéseket, ebben a tekintetben idén a 22. helyen végzett a Corvinus képzése. A rangsor arra is kitér, hogy a BCE Vezetés és szervezés programján végzettek 90-91 százaléka körülbelül három hónapon belül el tud helyezkedni a munkaerőpiacon.

A Financial Times minden szeptemberben kiadja a világ 100 legjobb menedzsment képzését listázó rangsorát, amelyen a Corvinus Vezetés és szervezés mesterszakja 12 éve folyamatosan szerepel. Az eredményt ugyanakkor némileg árnyalja, hogy a képzés összességében visszaeső tendenciát mutat a rangsorban: 2019-ben még a 84. helyre, tavaly pedig a 90. helyre mérték, ehhez képest az idei, 91. helyezés visszaesést jelent.