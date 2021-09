Új üzemet épít 15 milliárdból a Mars Magyarországon

Egy közel 1200 négyzetméteres új gyártócsarnok felépítését tervezzük, valamint a gyár körüli úthálózat fejújítását, új utak megépítését, és a támogató energiaellátás további korszerűsítését, összehangolva a vállalat fenntarthatósági törekvéseivel – közölte az Index érdeklődésére a Mars. A gyár már most is 100 százalékban megújuló energiából származó áramot használ. A világ egyik legnagyobb édesség- és kisállateledel előállító vállalata a Csongrád-Csanád megyei Bokroson lévő állateledel-gyárában már jelenleg is ezer embert foglalkoztat, ám a közel 15 milliárd forintos, 2022 végére elkészülő beruházás eredményeképp ez további 120 fővel bővül.

„A ma bejelentett beruházás nagyon komoly elismerése az eddigi 25 éves munkánknak. Gyáregységünk kulcsfontosságú szerepet tölt be a Mars globális termelési hálózatán belül. Több pályázó helyszínnel versenyben a Mars a bokrosi gyárát választotta ki erre a fejlesztésre, ezzel a Mars kifejezte elkötelezettségét a munkatársai és üzleti partnerei felé. A beruházás elismerés és egyben megerősítés, hogy a Mars bízik a magyar gazdaságban és elégedett a magyar munkatársak teljesítményével” – mondta el a beruházás kapcsán Szabó Gábor gyárigazgató.

A fejlesztés részben a mostani termékportfólió gyártási kapacitását bővíti nagyjából 25 százalékkal a jelenleg elérhető legmodernebb, automatizált és digitalizált gyártósorok telepítésével, ami azért új termékek és technológiák bevezetésére is lehetőséget ad majd a jövőben. Jelenleg 50 országba exportálja a cég az itt készülő Pedigree, Dentastix, Whiskas és Dreamies száraztápokat és jutalomfalatokat.

A bővítéshez szükséges munkatársak toborzása a vállalat szerint mérnökök (gépész-, villamos-, élelmiszertechnológiai és minőségbiztosítási), valamint munkavédelmi, illetve termelési szakemberek számára kínál széleskörű lehetőséget. De nemcsak a kapun belül bővülnek a munkalehetőségek: a beruházás megvalósítását követően – mivel mind a vasúti, mind a közúti szállítás jelentősen növekszik majd – a logisztikai rendszerek fejlesztése, a a raktározás, és a szállítmányozás területein jelentős beszállítói partnerkapcsolat-fejlesztés várható. Emellett az alapanyag és csomagolóanyag beszállítói hálózat is bővül majd. A beruházás és a hozzá tartozó új technológiák bevezetése – a karbantartás, üzemfenntartás és mérnökségi munka területein is – több száz új munkatársnak ad új munkalehetőséget c– közölte a társaság.

A fejlesztés része az is, hogy egy új kutatás-fejlesztési platformot hoznak létre. "Folyamatosan próbálkozunk a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve új, alternatív és egészséges alapanyagok bevezetésével, illetve a takarmányozási eljárások szélesítésével annak érdekében, hogy a kisállatok a lehető legjobb minőségű és beltartalmi értékű termékeket kaphassák" – indokolta a vállalat a kutatás-fejlesztési részleg létesítését. Azért azt is hozzátették, hogy az is közrejátszik a gyártási folyamatok optimalizálásában, hogy így látják kompenzálhatónak a költségeket. Mint a takarmányár-drágulással kapcsolatos kérdésünkre írták: az infláció, mint minden élelmiszer és takarmányozási üzletágat, őket is érinti.

Hosszabb távon pedig úgy látják, hogy a tudatos állattartás térnyerésével világszerte növekszik a házi kedvencek száma és a számukra készült eledel mennyisége is. Így van még tér a növekedésre, amit a pandémiás időszak alatti kisállattartás iránti igény növekedése még hangsúlyosabbá tett. Úgy látják, hogy nem csak a gyártás mennyisége, hanem annak minősége és az értékteremtés is egyre nagyobb szerepet kap a vevők szempontjából.

(Borítókép: Mars Magyarország Kisállateledelgyártó Kft)