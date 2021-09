Az autólízingeseknek véget ért a hitelmoratórium

A Magyar Közlönyben megjelent hitelmoratóriummal kapcsolatos szabályok kizárják a hosszabbítás lehetőségét két másik hiteltípusnál is.

A gépjárművet lízingelők, a lombardhitelesek, azaz akik értékpapír fedezete mellett vettek fel hitelt, és a záloghitelesek akkor sem maradhatnak benne a hitelmoratóriumban, ha egyébként megfelelnének a 2021 novemberétől élő rászorultsági alapú hosszabbítás feltételeinek – írja a Money.hu. A Magyar Közlönyben megjelent a hitelmoratórium lezárásával kapcsolatos részletszabályok szerint csak azok maradhatnak a fizetéskönnyítő eljárásban,

akik gyermeket várnak vagy nevelnek,

nyugdíjasok,

közfoglalkoztatottak

vagy álláskeresők.

Azok is maradhatnak, akiknek 2020 márciusa óta csökkent a jövedelmük.

A money.hu értékelése szerint az autóhitelek kikerülése annak fényében érthető, hogy a 2022 júniusáig terjedő moratórium már 27 hónapra szól. Ennyi idő alatt egy használt autó annyit veszít az értékéből, amely után a fennálló hitelösszeg már bőven meghaladhatja a fedezetként szolgáló gépjármű értékét. Persze, az új gépjárművek esetében is számottevően csökken a forgalmi érték ennyi idő alatt.

A kormányrendelet értelmében a moratórium folytatására az érintetteknek be kell jelentkezniük a bankjuknál. Fontos tudni, hogy a bejelentkezés október 1-jén kezdődik, azaz nem kell a napokban megrohanni a bankfiókokat. Addig a bankok mindenki számára elérhetővé teszik azt az egységes nyomtatványt, amelyen a bejelentést meg kell tenni. Ennek formai és tartalmi elemei is megjelentek szerda éjjel egy másik rendeletben. A bejelentést a nyomtatványt kitöltve személyesen a bankfiókokban vagy elektronikusan a pénzintézetek honlapján keresztül adhatja be, aki a moratóriumban akar maradni. Aki október 31-ig nem lép, akkor sem lesz jogosult igénybe venni a moratóriumot, ha különben megfelel a feltételeknek.