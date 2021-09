Komoly áruhiány jöhet a boltokban

Az év elejére a vírushelyzet hírére a kereskedőtársaságok óvatossá váltak, a nagy ügyfelek egyike sem tudott biztos információval szolgálni, hiszen szinte a komplett világgazdaság a földbe állt. A multinacionális nagyvállalatok 20–30 százalékos keresletcsökkenést prognosztizáltak a pandémia miatt.

Erre a hajózási iparág csak egyféleképpen tudott reagálni: kivonta a hajókat a forgalomból.

Ezzel a lépéssel rengeteg szállítókapacitás esett ki, a teherhajók üresen álltak

– idézte fel a Pénzcentrumnak Katona Zsolt, a Maersk regionális vezetője és Ordody Andrea, a cég hazai irodájának kereskedelmi vezetője. A világ vezető tengerhajózási vállalata szerint ennek tovagyűrűző hatása is volt:

A TÁRSASÁGOK AZ ÚJ KONTÉNERES RENDELÉSEIKET 40 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTETTÉK.

Másfelől az embereknek komoly jövedelem maradt a zsebükben, hiszen a pandémia miatt nem tudtak utazni és szórakozni. A fejlett világ nagy része ezért elkezdett vásárolni, óriási megrendeléshullámot generálva. Mivel a termékek jelentős részét Kínában gyártják, kritikus helyzet állt elő: nem volt hajó- és konténerkapacitás, viszont hatalmasra nőtt a kereslet.

Az általános 4–5 nap helyett 4–5 hétre nőtt a konténerhez jutás időtartama

– mondták el a Maersk szakértői.

Ehhez az is hozzájárult, hogy a járvány miatt a kínai gazdaság sem működött teljes kapacitással. Elindult tehát a versenyfutás: a társaságok újraindították a hajóikat, de még így sem volt elég a megnövekedett kínálat kielégítéséhez. Ráadásul mivel a nemzetközi légiforgalom is leállt, sok igény áttevődött a tengerekre. Vagyis a megnövekedett rendelésállománnyal limitált hajó- és konténerkapacitás, valamint félárbocon működő kikötői kapacitás állt szemben. Sajátos láncreakció indult be: a konténerekkel megrakodott hajók feltorlódtak a kikötők előtt, az áru pedig a raktárakban porosodott. A globális konténerszállító flotta 99,5 százaléka volt lekötve, miközben ez az arány „békeidőben” 80–90 százalék körül alakul.

Mindez azt eredményezi, hogy a nagy bolthálózatok is ellátási gondokkal küzdenek. Vannak, amelyek úgy védekeznek ellene, hogy Kínából átcsoportosítják a termelést más országokba, mások, például az Ikea, a konténer-mizéria miatt drasztikusan csökkentik az áruválasztékot: főleg olyan termékeket vonnak ki 2022-től a készletekből, amelyek gyártását nem tudják áthelyezni a Távol-Keletről Európába. Emiatt a szakértők szerint komoly áruhiány alakulhat ki a boltokban.