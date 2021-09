Gianni Annoni a koronavírus-járvány közepén nyitott éttermet

Gianni Annoni Budán nyitott éttermet a koronavírus-járvány árnyékában, ettől függetlenül bizakodóan vágott bele a Bocuse d’Or versenyén több díjat is bezsebelő Haraszti Zsolt séffel. Együtt olyan bisztrót alakítottak ki, amely a kulturális különbségeknek köszönhetően a magyar és az olasz ízvilágot ötvözi.

Bátor vállalkozás éttermet nyitni a koronavírus kellős közepén, még akkor is, ha az oltásokkal javult a helyzet, és kevésbé kilátástalan, mint például egy évvel ezelőtt volt. Bár az ősz kezdetén még felsejlett némi reménysugár, november elejétől aztán jöttek az újabb lezárások, korlátozások, amelyek aztán egészen 2021 tavaszáig velünk maradtak, és néhány kivételtől eltekintve nem is lehetett igénybe venni a különféle szolgáltatásokat.

A szállodák esetében üzleti úton lévő vendégeket lehetett fogadni, ám a vendéglőknek nem maradt más, csak az elviteles megoldás vagy a házhoz szállítás. Több vendéglátóegység nem is élte túl a hosszú, bevétel nélküli hónapokat – emlékezzünk csak, a fél éves pangás előtt, a járvány kezdetétől, 2020 márciusától sem üzemelhettek sokáig teljes kapacitással –, aki viszont kihúzta a tavaszi nyitásig, bízhatott abban, hogy erős nyár következik, az oltásokkal pedig megelőzhető, hogy az ősszel ismét be kelljen zárni.

Nos, ilyen helyzetben egyáltalán nem leányálom elindítani egy éttermet, ám Gianni Annoni és Haraszti Zsolt úgy döntött, belevág – ráadásul Budán.

Az elmúlt tíz évben a túlnyomó többség úgy gondolta, hogy csak Pesten érdemes éttermet nyitni, mert Buda nem tud kialakítani vendégkört. A járvánnyal, a rengeteg bezárással, korlátozással, valamint a Lánchíd felújításával ez megváltozott, Budapest hirtelen ketté lett választva, és a budai oldal is elkezdett megerősödni

– mondta Gianni Annoni, akit az egyik budai wellnessközponttól kerestek meg, hogy megtalálja a hozzá tartozó vendéglátóhely identitását, és olyan koncepciót alakítson ki, amely vonzza a vendégeket.

Egyedül nem lettem volna képes rá, de abban az időszakban zárt be a Société, és Haraszti Zsolttal, az étterem séfjével jó kapcsolatban voltunk. A Bocuse d'Or versenyén – amelyen három díjat is nyert – elkezdtünk beszélgetni, és tudtam, vele szeretnék dolgozni, azzal a szenvedéllyel, magyaros ízvilággal, amellyel rendelkezik

– meséli az Indexnek Gianni, hogy kezdődött a terra Restaurant története, amelynek a nyitása a pandémia miatt sokat csúszott.

Mint mondja, sokáig vacilláltak, hogy érdemes-e kisebb munkálatok mellett rögtön megnyitni, ám végül úgy döntöttek, hogy nagyobb átalakításokat végeznek el, és várnak a megfelelő pillanatra.

Ez most jött el.

A terra Restaurant egy hónap tesztüzem után szeptemberben nyitotta meg a kapuit a Tabán parkra néző teraszával, mégpedig olyan magyaros konyhával, amely a nemzetközi vendégek ízvilágának is megfelel. Ám aki arra gondol, hogy fine dining étterem nyílt, az nagyon is téved, Gianni Annoni és Haraszti Zsolt leszögezi, a tálalás, a konyha és a vendéglő is a bisztró jegyeit viseli magán.

Örököltük a helyet, amelyen alapvetően nem szabad nagyon változtatni, de nem olyan éttermet szerettünk volna nyitni, amely kizárólag rizst és csirkemellet készít a fitneszterembe járóknak. Az volt a célunk, hogy jó alapanyagokat felhasználva, jól elkészített ételeket szolgáljunk fel. Az egészség számunkra abban rejlik, hogy honnan vesszük a hozzávalókat és milyen minőségben tálaljuk a vendégek elé. Az étel így is fit tud lenni

– avatja be a részletekbe Gianni Annoni az Indexet, hozzátéve, hogy a reggeli mellett ebédelni és vacsorázni is lehet a terrában, amely még nincs teljesen kész, még terveznek egy grillteraszt pizzasütővel.

Csakhogy a pizzát sem a hagyományos formájában kell elképzelni, és itt jön képbe, hogy Haraszti Zsolt és Gianni Annoni más-más kultúrát képvisel, aminek köszönhetően ötvözni szeretnék a magyar és az olasz ízvilágot.

A tulajdonosok pedig bizakodva tekintenek a jövőbe, és nem tartanak koronavírustól sem, mert bár a negyedik hullámmal újabb korlátozások jöhetnek, nem hiszik, hogy ismét bezárnák az éttermeket, vagyis a vendéglátás a megfelelő óvintézkedések mellett változatlanul üzemelhet.

(Borítókép: Gianni Annoni és Haraszti Zsolt. Fotó: Terra Restaurant)